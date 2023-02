BRATISLAVA – Situácia vo futbalovom Slovane je po nevýraznom úvode jarnej časti Fortuna ligy napätá. Tréner Vladimír Weiss starší (59) priznal po remíze v Zlatých Moravciach (1:1) problémy v klube a údajne sa chystajú aj ďalšie zmeny. Jednou z nich môže byť prekvapujúco návrat Ivana Kmotríka mladšieho, ktorý na jeseň skončil vo funkcii generálneho riaditeľa „belasých“.

Úradujúci slovenský ligový majster absolvoval veľké upratovanie v klube len nedávno. V septembri minulého roka po nevydarenom vstupe do skupiny Konferenčnej ligy a nezhodách s realizačným tímom skončili vo funkciách generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml., športový riaditeľ Richard Trutz a všetci kluboví skauti. Nahradili ich klubové legendy Róbert Tomaschek, ktorý sa stal športovým riaditeľom a Róbert Vittek, ktorý zaujal pozíciu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy. Ďalšie funkcie dočasne pokrýva realizačný tím vedený trénerom Vladimírom Weissom starším.



Doposiaľ však nikto z nich počas a ani po skončení zimného prestupového obdobia verejne nekomunikoval na verejnosť vízie a ďalšie kroky vedenia klubu. Navyše, čoraz hlasnejšie sa hovorí o tom, že pod pokrievkou na Tehelnom poli to znova vrie. Špekulácie umocnilo vyjadrenie trénera Vladimíra Weissa po sobotňajšom zápase v Zlatých Moravciach, ktorom „belasí“ remizovali 1:1. Slovan získal na jar po troch remízach len 3 ligové body. „Niečo sa deje. Nie je to náhoda, vždy je niečo pre niečo. Ale nechám si to pre seba. Je moja práca, aby som to upokojil a vyriešil. Musíme si upratať v kabíne i klube. Je moja práca, aby som to upokojil a vyriešil. Musíme si upratať v kabíne i klube. Sú tu veci, o ktorých nechcem rozprávať. Musím to vyriešiť. Alebo to urobia v klube niektorí iní ľudia,“ povedal tajuplne lodivod „belasých“.



Skepsa prevláda aj v radoch fanúšikov. Okrem výsledkov a herného prejavu ich tiež trápi slavá komunikácia smerom von z klubu. Nejasnosť do celej situácie najnovšie vniesol Ivan Kmotrík mladší, ktorý v rozhovore pre RTVS pripustil, že jeho návrat vedenia Slovana. „Ako som povedal, absolvoval som stretnutie predstavenstva klubu aj za účasti trénera Weissa. Otec mi ponúkol možnosť návratu. Mám svoju jasnú predstavu a víziu ďalšieho fungovania klubu, ktorú som kompetentným na spomínanom stretnutí predostrel,“ odhalil pre Šport24.sk Kmotrík mladší.



Podľa jeho slov je pripravený klubu opäť pomôcť. Má to však háčik. „Ak otec a predstavenstvo budú súhlasiť s víziou a mnou navrhnutú štruktúru, dostanem opäť stopercentnú dôveru a plné kompetencie, tak som pripravený vrátiť sa. Zároveň sa pokúsim priniesť do klubu nový, pozitívny impulz. Je to na nich, predovšetkým teda na otcovi. Budeme na túto tému určite sedieť v najbližších dňoch.Viac k tomu momentálne nemám čo povedať,“ dodal pre náš portál Ivan Kmotrík mladší.