BRATISLAVA – Futbalový Slovan Bratislava je v posledných týždňoch v kríze a výsledky, rovnako tak výkony sú ďaleko od predstavy, ktorú majú fanúšikovia „belasých“. Tým už došla trpezlivosť a pred úvodným zápasom skupinovej fázy Konferenčnej ligy s faerským Klaksíkom zvolali stretnutie s vedením klubu a hráčmi. Kabína dostala od Ultras jasnú výstrahu.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa zažívajú veľmi turbulentné obdobie. Hoci budú opäť súčasťou skupinových bojov v Konferenčnej lige, na Tehelnom poli panuje v posledných týždňoch veľmi napätá atmosféra. Začalo to výpraskom na pôde cyperského Arisu v play-off Európskej ligy 6:2. Následne „belasí“ vydreli ligové víťazstvo s Podbrezovou až dvoma gólmi v nadstavenom čase, za čo si vyslúžili od fanúšikov piskot. Počas víkendu však opäť prehrali s Dunajskou Stredou 3:1 a reakcia skalných Slovana hovorila sama za seba. Približne 30 minút pred koncom zápasu všetci opustili svoj sektor.



Výsledkom týchto výsledkov bolo v pondelok večer stretnutie medzi zástupcami Ultras, vedenia klubu a zástupcami kabíny. Protagonistami na spomínanom stretnutí boli podľa našich informácií kapitán Vladimír Weiss mladší, jeho zástupcovia Juraj Kucka a Lukáš Pauschek. Za vedenie prišiel na stretnutie s čelnými predstaviteľmi Ultras Slovan Róbert Vittek. „Cieľom stretnutia bolo vydiskutovať si isté konkrétne udalosti z posledných týždňov. V prvom rade treba povedať, že hráči si plne uvedomujú kvôli čomu sme boli nespokojní a úprimne ich naša reakcia mrzí. Aktuálna napätá situácia je skôr výsledok niekoľkoročnej frustrácie z opakovane vyskakujúcich problémov v klube, ktoré sa odrážajú na ihrisku a my ako spotrebitelia cítime oprávnenú potrebu sa ku nej vyjadriť. Tu však narážame na bod, ktorý je potrebné zdôrazniť. V našom klube sú bohužiaľ veci, ktoré hráči a ani my ovplyvniť nedokážeme,“ napísali vo svojom stanovisku na sociálnu sieť Facebook Ultras Slovan official.



Ďalej vysvetlili, k akému výsledku debaty dospeli všetky zainteresované strany. Hráči „belasých“ pritom dostali jasné varovanie. „Hráči na základe našej spoločnej debaty prisľúbili, že rovnako oddane ako my na tribúnach a v uliciach, aj oni na trávniku sa budú biť a bojovať za náš Slovan a za splnenie týchto cieľov. Kapitáni a autority v mužstve budú vplývať na všetkých spoluhráčov, aby hrali s takým srdcom a odhodlaním, ako sa na belasý dres patrí. V prípade ak to niekto z mužstva napriek tomu nepochopí, kapitáni zabezpečia jeho osobnú účasť na ďalšej debate so zástupcami Sektoru C, kde si to určite radi znova osobne vydiskutujeme,“ pokračovali vo vyjadrení „tiežfanúšikovia“ Slovana Bratislava.



Čelní predstavitelia obávaného Sektora C napokon priznali, že sa nechystajú bojkovať zápasy a na Tehelné pole neprestanú chodiť. Práve naopak, všetkých fanúšikov Slovana vyzvali, aby klub podporili aj v náročných chvíľach. „Je čas sa naučiť, že svoj názor treba vyjadriť osobne, nie cez telefóny, počítače či hromžením spoza televízora,“ dodali Ultras Slovan. O stanovisko po nezvyčajnom stretnutí vedenia klubu, hráčov a fanúšikov Slovana Bratislava sme oslovili aj funkcionárov "belasých". Nateraz sa nám s nimi nepodarilo skontaktovať a článok budeme priebežne aktualizovať.