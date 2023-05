BRATISLAVA - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2. O veľmi dôležitých troch bodoch rozhodli "belasí" v nadstavenom čase 2. polčasu z pokutového kopu.

Po víťaznom zásahu Vladimíra Weissa ml. z 95. minúty vznikla na trávniku poriadna mela. Oslavné gesto vyprovokovalo hráčov aj fanúšikov Dunajskej Stredy. Napätá atmosféra sa následne preniesla aj na tlačovú konferenciu.

Tréner DAC Adrián Guľa kritizoval rozhodcov: "To, že sa po takomto zápase musíme baviť o rozhodcovi, je hanba. Viem, že sa to deje v zahraničí, v Lige majstrov, ale choďte sa pozrieť na záznam. Keď máme VAR a on sa ide pozrieť a povie nie, je to hanba. Spravil sa z rozhodcu Dohála precedens, ktorý je podľa mňa ´zatvorený v Alcatraze´. Z jedného človeka sa urobí precedens a teraz, v tak výbornom zápase, so skvelými hráčmi na ihrisku, rozhodne takto situáciu jeden človek," nedával si servítku pred kormidelník Dunajskej Stredy.

Na slová kouča domácich reagoval aj Vladimír Weiss st.: "Aďo, vážim si ťa, aj to čo si urobil pre Dunajskú Stredu, aj v celej doterajšej kariére. Nemyslím si však, že hlavnou dôvodom našej výhry je dnes rozhodca. Ja som sa zámerne nevyjadroval k rozhodcom celú sezónu. Aďo, ty si pozri tvoje záznamy, koľkokrát ste dohrávali proti desiatim, nikdy som to proti Dunajskej Strede nepoužil. My sme vyhrali zaslúžene, mali sme o tri čisté gólové šance viac. Rovnako aj ja som nebol spokojný s niektorými verdiktmi, no nebudem sa ponižovať ku kritike arbitra. Raz ti ublíži, raz ti pomôže," ujal sa slova skúsený tréner Slovana.

Na výroky Weissa následne ešte Guľa odpovedal: "K pánovi trénerovi Weissovi mám absolútny rešpekt. Nezmení sa to, ani keby to skončilo 100:0 pre nás. To, že mám svoj názor, za tým si stojím. Taktiež dlhodobo nehodnotím rozhodcov, nie je to môj štýl, ale dnes som to tak cítil a preto som to povedal. Mrzí ma, že po takomto zápase musíme rozprávať o rozhodcoch," pokračoval tréner mužstva zo Žitného ostrova.

Posledné slovo mal Weiss: "Tvoj názor ti nikto neberie. Doteraz si sa nevyjadroval k rozhodcom. Sú dobrí arbitri a sú horší. Je tam Ziemba, dobrý rozhodca, ktorého suspendovali za nič. Spravodlivý človek, policajt a vyradili ho za nejakú hlúposť. Treba to riešiť s pánom Ružbarským a pozerať sa na to objektívne. Je to jednoducho tak, že niektorí rozhodcovia majú kvalitu a iní nevedia ani utekať, obrazne povedané," dodal bývalý tréner slovenskej reprezentácie.