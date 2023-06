Futbalisti MFK Zemplín Michalovce v pondelok odštartovali prípravu na sezónu 2023/2024 s novým trénerom, jednou novou tvárou v mužstve a aj lídrom nedávnych sezón. Po uplynulom ročníku odišlo z kádra desať hráčov a vedenie klubu naďalej pracuje na nových posilách.

Michalovský tím si definitívu zotrvania v najvyššej súťaži zabezpečil až v závere nadstavbovej časti, v ktorej zároveň došlo k zmene na trénerskom poste. Norberta Hrnčára nahradil jeho dovtedajší asistent Vladimír Rusnák, no išlo len o riešenie na jeden zápas. Novým trénerom MFK sa počas uplynulého týždňa stal Marek Petruš, ktorý prišiel z Prešova. S druholigistom sa mu napriek sľubne rozbehnutej sezóne nepodarilo postúpiť do najvyššej súťaže, keď prehral v barážovom dvojzápase so Zlatými Moravcami. "Veril som, že s Prešovom dokážeme postúpiť do najvyššej súťaže a budem pôsobiť doma. Som však rád, že som dostal ponuku z najvyššej súťaže a aj preto som tu v Michalovciach," priblížil Petruš.

MFK napokon obsadil 10. miesto, keď v 32 dueloch nazbieral 36 bodov za deväť víťazstiev a deväť remíz rovnako ako deviaty Trenčín. "Ja osobne by som bol rád, keby sme skončili vyššie než v uplynulej sezóne. Vieme, že naše mužstvo sa oslabilo, odišli skúsení a kvalitní hráči. Verím však, že mužstvo posilníme a bude hrať dobrý futbal," poznamenal Petruš, ktorý bude mať v realizačnom tíme asistentov Erika Havrilu a Branislava Benka. V tíme by privítal nové tváre na brankárskom poste, v defenzíve, tvorcu hry do stredu poľa i útočníka. Po sezóne 2022/2023 už v kádri nefigurujú Michal Ranko, Juraj Kotula, Matúš Begala, Tibor Slebodník, Brian Peňa, Zvonko Ceklič, Matija Krivokapič, Andrij Kožuchar, Kristi Qose a Wisdom Kanu.

Novou tvárou je zatiaľ iba 24-ročný stredopoliar Martin Bednár, ktorý sa vrátil do známeho prostredia. "Teším sa na novú sezónu. V príprave musíme tvrdo trénovať, aby sme boli na ligu čo najlepšie pripravení a nazbierali v nej čo najviac bodov. Verím, že budeme predvádzať peknú hru a vďaka nej prilákame na štadión veľa fanúšikov," povedal.

Dlhoročný michalovský kapitán Igor Žofčák avizoval pred jarnou časťou 2022/2023, že po nej ukončí kariéru. Napokon sa rozhodol pokračovať a pravdepodobne nastúpi aj v nasledujúcej sezóne. "Budem sa pripravovať na sezónu a uvidíme, čo bude potom. Zdravie mi slúži, to je hlavné. Chuť mám stále. Začnem prípravu a uvidíme, ako to pôjde," uviedol 40-ročný Žofčák, ktorý nechýbal na úvodnom tréningu michalovského tímu.