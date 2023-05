Na majstrovský Slovan im chýbali dva body. Majiteľ DAC Dunajská Streda Oszkár Világi však stále nevie prekusnúť, že titul napokon získali belasí.

„Už viackrát som povedal, že toto mužstvo bolo najlepšie v histórii DAC-u. Dnes bol náš tím najlepší, zajtra bude ešte lepší,“ vyhlásil Világi pre maďarskú televíziu M1, jeho vyjadrenia cituje portál origo.hu.

Ako píše spomínaný web, Világi vyzdvihol fanúšikov Dunajskej Stredy, ktorí modro-žltých podporovali počas celej sezóny. Tí ukončili sezónu tesným víťazstvom nad Banskou Bystricou 1:0, ktoré sledovalo vyše 9-tisíc divákov v MOL Aréne.

Világi vyhlásil, že Dunajská Streda sa raz určite stane majstrom. V tejto sezóne sa jej to nepodarilo, majiteľ DAC-u ostro kritizoval rozhodcov najmä po zápasoch so Slovanom.

„Majstrovský titul môžete DAC-u ukradnúť len raz. Práca vždy prináša výsledky. Raz to príde. Myslím, že sa to mohlo podariť aj teraz. Ak by rozhodcovia proti Slovanu odpískali v 60. minúte pokutový kop, dnes by sme asi boli majstri,“ dodal Világi a narážal na zápas, ktorý belasí vyhrali 3:2.