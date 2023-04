Futbalová Fortuna liga sa blíži do úplného záveru. Do konca zostávajú už iba štyri kolá, v ktorých sa rozhodne o majstrovi. Slovan Bratislava túži po obhajobe, ale na prvom mieste je DAC. Navyše stále nie je jasné ani to, kto bude hrať baráž.

DAC chce konečne titul

Dunajská Streda má momentálne jednobodový náskok pred belasými. Tí dokázali zvíťaziť v Žiline, pričom vážnosť situácie si uvedomoval aj tréner Vladimír Weiss st. „Pre nás to už bol vabank zápas, pretože v prípade neúspechu by sme to mali veľmi ťažké,“ otvorene priznal. Slovan môže získať piaty titul po sebe, naopak pre DAC by išlo o historicky prvú majstrovskú trofej. Po remíze v Trnave sú k nej čoraz bližšie. „Získali sme bod, ktorý môže byť rozhodujúci v ďalšom priebehu súťaže,“ povedal Adrián Guľa, tréner Dunajskej Stredy.

Znepríjemní situáciu Slovanu najväčší rival?

Už najbližšie kolo prinesie najslávnejšie slovenské derby medzi ŠK Slovan Bratislava a Spartakom Trnava. A práve úhlavný rival môže klubu z hlavného mesta výrazne skomplikovať situáciu v ceste za titulom, pokiaľ bude na Tehelnom poli bodovať. Myslíte si, že zápas sa skončí remízou? Stavte si vo Fortune so stávkou bez rizika až za 30 eur – s kurzom 3.55 môžete vyhrať 106,50 €. Pokiaľ by to nevyšlo, svoj vklad dostanete naspäť a máte šancu si staviť znovu.

Zápas roka v Dunajskej Strede

Dunajská Streda cestuje v najbližšom kole do Podbrezovej, kde ju nečaká nič jednoduché. Napriek tomu je favoritom. Už teraz sa však všetci fanúšikovia tešia na nedeľu 7. 5., keď sa v MOL Aréne predstaví Slovan. Práve v tomto dueli sa môže v konečnom dôsledku rozhodnúť o tom, kto bude šampiónom. Zvyšné dva zápasy odohrá v Žiline a doma proti Banskej Bystrici. Na belasých čaká vonku Banská Bystrica a doma Podbrezová. Ste presvedčení, že DAC získa titul? Stavte si vo Fortune s kurzom 2.10. Experti inak viac veria obhajobe Slovana s kurzom 1.70.

Dukla naháňa Trnavu na ceste za pohárovou Európou

Hrá sa už len o 12 bodov a tretia Trnava má náskok šiestich bodov pred štvrtou Banskou Bystricou. Mimochodom, práve nováčika súťaže môžeme označiť za obrovské prekvapenie. Za nečakaným umiestnením ju ťahá kanonier Róbert Polievka, ktorý debutoval aj v reprezentácii Slovenska. Dočkáme sa napokon senzácie a postupu Dukly do predkola Európskej konferenčnej ligy? Staviť na to, že v tabuľke predbehne Spartak, si môžete s kurzom 11.00.

Kto napokon spadne do baráže?

Dnes už vieme, že Fortuna ligu s istotou opúšťa MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Rozhodla o tom prehra s MFK Zemplín Michalovce v pomere 1:3. Otázkou je, kto bude hrať baráž proti druhému tímu z druhej najvyššej súťaže. Barážová priečka aktuálne patrí Zlatým Moravciam (27 bodov), ale iba o bod viac má Skalica a o dva body Trenčín. Namočené v boji o záchranu sú aj Michalovce s 33 bodmi. Podobné starosti nemá Ružomberok, ktorý má v skupine o udržanie sa až 44 bodov.

Stavte si na futbal vo Fortune

Máte radi futbal a chcete si naň aj staviť? Využite bohatú stávkovú ponuku vo Fortune, kde nájdete desiatky najrôznejších súťaží a športov. Ak sa teraz navyše zaregistrujete, dostanete automaticky až tri atraktívne bonusy – stávku bez rizika až za 30 eur, stávkový kredit 30 eur a 30 voľných zatočení v online kasíne. A to sa oplatí využiť.

CHCEM SI STAVIŤ NA FORTUNA LIGU