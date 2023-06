BRATISLAVA – Legendárny slovenský brankár Kamil Čontofalský oslavuje 45 rokov. V exkluzívnom rozhovore sa pre Šport24.sk zdôveril, ktoré momenty boli v jeho futbalovej kariére najkrajšie a najvýznamnejšie. Prezradil tiež, čomu sa momentálne venuje. Vrátil sa aj k tragickému úmrtiu jeho synčeka Kamila (†3).

V sobotu ste oslávili 45 rokov. Cítite sa na takýto vek, alebo o niečo mladšie?



Ako kedy. Každý deň je to iné. Niekedy sa cítim na 60 a niekedy zas na 30. V poslednej dobe ale dobre. Problémy sú dúfam už za mnou, pretože už mám aj vymenený bedrový kĺb a artrózu na kolene. V poslednej dobe som sa o seba začal viac starať, takže už je to fajn a cítim sa dobre.



Napriek týmto ťažkostiam by ste si ešte trúfli postaviť sa do brány?



To práveže nie. Už radšej do tej brány nechodím. My brankári to máme tak, že keď už sa postavíme do tej brány, tak zabudneme, že nás niečo bolí. Priznám sa, že som si pred nejakým časom odtrhol rotátor v ramene.



Ako sa vám to stalo?



Trénoval som juniorku Slávie Praha a mali sme len jedného brankára. Rozhodol som sa, že pôjdem do brány. Samozrejme, pred mladými sa človek vyhecuje. Absolvoval som takto dva tréningy a zrazu ma začalo bolieť rameno. Bol som na rezonancii a zistili, že mám odtrhnutú manžetu. Laboroval som pol roka a to vôbec nebolo príjemné, hlavne už nie v mojom veku. Preto už do brány radšej neleziem.



Ktorý moment bol pre vás vo vašej kariére ten najlepší, alebo pre vás najcennejší?



Myslím si, že najviac zaujímavý bol môj odchod z Košíc do Bohemky v tej dobe. Odišiel som vlastne vtedy za okolností, že som dosť naštval vedenie Košíc. Počítali so mnou vtedy. To, že som sa ale vôbec odhodlal urobiť takýto krok, ísť v mladom veku do Prahy a hlavne to ustáť, tak to si asi cením najviac.



Naopak v reprezentácii, v ktorej ste odchytali 43 zápasov?



Pre mňa osobne bolo najlepšie obdobie v repre za trénera Galisa. Bola tam dobrá partička a tréner nás vedel dať dokopy. Hlavne to, že sme sa dostali až do baráže na MS 2006 a porazili sme Rusko, tak to bolo asi to najlepšie obdobie.



Bude vás do konca života mrzieť, že ste sa neprebojovali na veľký šampionát?



Veru, to ma mrzí asi najviac. V baráži sme vtedy dostali Španielsko a spôsobom, ako s nami vypiekli bolo doslova nechutné. Rozhodca nás strašne zarezal. Tréner dostal už v 20. minúte červenú kartu. Aj to, ako nás vozili okolo celého štadióna, aby nás demotivovali, tak to bolo celé také cez čiaru. Je to škoda, že sme dostali práve na Španielsko. Mali také silné kluby, že sa na majstrovstvá jednoducho museli dostať. Všetci tam chceli Španielsko a nie Slovensko.



