BRATISLAVA – Účinkovanie Slovana Bratislava v pohárovej Európe sa skončilo v osemfinále Konferenčnej ligy. „Belasí“ vypadli do veľkej miery aj zásluhou chýb brankára Adiána Chovana, ktorý je pod obrovskou paľbou kritiky. Slovenské gólmanske legendy na rovinu pre Šport24.sk prezradili, čo si myslia o jeho kvalitách a nedostatkoch.

Chovan dokáže chytiť i niečo navyše, Slovan počas jeho pôsobenia v klube niekoľkokrát podržal, no pod tlakom sa láme. Ukázalo sa to aj v dvojzápase osemfinále Konferenčnej ligy proti Bazileju. Jeho chyby do veľkej miery stáli „belasých“ postup do štvrťfinále. „Poviem to tak. Či je Aďo Chovan hodný Slovana, tak nad tým sa mali v prvom rade klube zamyslieť už dávno. Kritika a do veľkej miery lacné góly, ktoré dostáva sa opakujú už dva roky. Situácie, ktorým čelil aj v dvojzápase s Bazilejom neboli jednoduché, ale boli chytateľné. Mal to zvládnuť. Aďo mal nejaké predpoklady, bol v repre do 21 rokov, na majstrovstvách Európy a vybral si ho práve Slovan. Verili mu, ale ukázalo sa, že jednoducho dosiahol nejaký výkonnostný strop a nestačí to na najvyšší level,“ vysvetľovalpre Šport24.sklegendárny slovenský brankár Miroslav Hýll.



Časté kiksy Adriána Chovana sa opakujú a často v najnevhodnejších situáciách.

Je preto namieste otázka, prečo Slovan nevyužil dve prestupové obdobia na príchod brankára, ktorý spĺňa parametre na európske zápasy. „Kompetentní v Slovane mali dosť času na to, aby zvážili, či má Chovan dostatočné kvality na to, aby bol jednotkou. Ak chce hrať Slovan pohárovú Európu, tak si myslím, že musí mať na poste brankára top hráča a za toho treba aj zaplatiť. Som preto názoru toho, že mali zainvestovať a priviesť nového brankára. Nie však hocijakého, ale jednoznačne mali mať odsledovanú a odpozorovanú vhodnú alternatívu. Máme na to systémy a prostriedky, ako sa hráči, ktorých potrebujeme vyberajú,“ dodal Miroslav Hýll.



S Miroslavom Hyllom súhlasí aj ďalší bývalý reprezentačný gólman Slovenska. „Myslím si, že Aďo je veľmi slušný brankár na slovenské pomery a našu ligu. Myslím si ale tiež, že nie je to brankár pre Slovan a na taký klub nemá dostatočnú kvalitu. Ak máte najvyššie ambície a chcete hrať pohárové zápasy, potrebujete kvalitnejšieho brankára. On za to ani nemôže, ale žiaľ ešte nedorástol do takých kvalít, aby zvládal takéto náročné a dôležité zápasy. Už len v porovnaní s Dominikom Greifom, ktorý pôsobí v bráne lepšie a pokojnejšie,“ zdôraznil Kamil Čontofalský.

