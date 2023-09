Šport24.sk Futbal Slovensko Krásny gól do siete Viborgu nebol žiadnou náhodou. Aha, veď Vavro také strieľa jeden za druhým! ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Slovenský obranca Denis Vavro patrí medzi sviatočných strelcov, no už keď skóruje tak to skutočne stojí zato! Nedeľňajší gól do siete Viborgu bola jedna veľká paráda a tak sa spoločne pozrime na jeho najkrajšie zásahy v drese Kodane.