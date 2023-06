Bratislava - Nikdy nehovor nikdy. To platí nielen v zmysle známej bondovky, ale aj v prípade futbalistu Marka Hamšíka (35). Ten sa ešte vlani v máji rozlúčil s reprezentačným dresom a na jeseň aj odohral rozlúčkový zápas proti Čile, no bývalý kapitán je s národným tímom opäť pohromade. A možno bude opäť hrať.

Keď Hamšík vo štvrtok oznámil definitívny koniec hráčskej kariéry, odborníkov tým veľmi neprekvapil, pretože posledný rok ho trápi pretrvávajúce zranenie lýtkového svalu, ktoré sa nechce poriadne zahojiť. Aj preto veľa zápasov za Turecký Trabzonsopor túto sezónu neodohral. Napokon sa s klubom rozlúčil na predtréningovej tlačovke.



Markovým cieľom je stráviť teraz čo najviac času s rodinou, ale aj tá musí ešte niekoľko dní počkať. Z Turecka totiž zamieri rovno na reprezentačný kemp Slovenska v Šamoríne, ktorý pred dvojzápasom kvalifikácie ME 2024 na Islande a v Lichtenštajnsku zvolal tréner Francesco Calzona. Pozvánku dostal aj Hamšík, a prijal ju. „Priznám sa, že sme o tom dlhú dobu hovorili s Markom a aj trénerom. Čiže áno, je to tak. Keby viacerí hráči neboli zranení, tak by asi tréner Calzona takto neuvažoval. Keďže je ale situácia taká, že nám viacerí vypadli, tak ho oslovil,“ odhalil prezident SFZ Ján Kováčik pre Šport24.sk



S Hamšíkom sa o tom osobne rozprával. „Chcel vedieť môj názor, že čo si o tom myslím. Povedal som mu, že je to super, ak je ochotný pomôcť v momente, keď to najviac potrebujeme. Tréner ho nominoval ako hráča. To, či ho nominuje na dvojzápas na Island a do Lichtenštajnska, je vyslovene na trénerovi. Marek súhlasil, že keď to bude potrebné, tak je ochotný urobiť všetko pre to, aby sme boli úspešní,“ pokračoval šéf futbalového zväzu.



Futbalová budúcnosť Marka Hamšíka sa aj potom spája s našou reprezentáciou. Až pričasto sa o ňom vraví ako o asistentovi trénera Calzonu, no podľa dostupných údajov z UEFA nemá na tento post požadovanú trénerskú kvalifikáciu. Jeho pozícia tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou ako poradca, pretože kustód či technický vedúci by bola vzhľadom k legende podradná úloha. „Ako som povedal, ja osobne tam Marka vidím. Myslím si, že už od septembra bude súčasťou realizačného tímu. V akej pozícii, k tomu sa zatiaľ nechcem vyjadriť. Rozprávať sa o tom budeme, keď k tomu príde,“ dodal exkluzívne pre náš portál Ján Kováčik.