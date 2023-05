BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou sezónu 2022/2023 plnú emócií. Tie vyvrcholili na konci sezóny v súboji s Dunajskou Stredou, po ktorom klub zo Žitného ostrova cíti krivdu. Majiteľ „belasých“ Ivan Kmotrík starší (nielen) o tom prehovoril exkluzívne pre Šport24.sk.

Záver sezóny sa niesol vo veľmi vyhrotenej atmosfére medzi Slovanom a DAC. Neprekročilo to z vášho pohľadu určité medze, najmä v zápase v Dunajskej Strede?



Nie je určite dobré, keď emócie prekračujú určité hranice. Mala by vždy rozhodovať odborná a športová stránka. Na druhej strane emócie do futbalu patria. Nie je to národné divadlo. Je to tak aj všade vo svete. No to, čo do futbalu nepatrí, sú nacionalizmus, šovinizmus a podobné prvky. Sú to veci, ktoré prekračujú hranice slušnosti.



Neobávate sa, že budú pokračovať podobné nenávistné prejavy fanúšikov aj do budúcna? A môže sa zopakovať rok 2008, keď po známej mele na štadióne takmer prišiel jeden z divákov o život?



Ako manažmenty musíme urobiť maximum, aby sme zjemnili tieto nenávistné prejavy alebo im úplne zamedzili. Kluby preto musia viac komunikovať s fanúšikmi a jednoducho musíme hľadať cestu, aby to naozaj neskĺzlo do nejakých národnostných problémov. My ako Slovan Bratislava v zásade musíme predovšetkým držať stránku našim fanúšikom. V samotnej podstate sú pre nás dôležité aj Dunajská Streda a Trnava ako súperi. Momentálne sa teším, že prídu Košice do ligy, pretože takéto zápasy môžu prilákať 10- a viactisícové návštevy, a to je presne to, čo môže náš futbal pozdvihnúť. Aspoň čiastočne by sa nám tým podarilo nahradiť derby so Slaviou, Spartou či s Ostravou.



Slovan a Dunajská Streda sa netaja tým, že majú ako kluby dobré vzťahy. Čím si teda vysvetľujete to, že medzi oboma tábormi panuje obrovské napätie?



Na to sa veľmi ťažko odpovedá, ale myslím si, že vždy sa musíme snažiť o to, aby sa emócie v danej situácii nevymkli spod kontroly a neprerástli do nejakého napätia. Tomu by sme sa mali vyhýbať. Naši hráči by nemali provokovať a rovnako ani ich hráči.



Prečo sa nie vždy dá tomu zabrániť?



Naposledy boli naši hráči nahnevaní, pretože sedeli 10 minút v autobuse, kým vôbec mohli ísť do kabíny. Podľa toho, čo viem, v Dunajskej Strede lietali delobuchy okolo autobusu a hráči nemohli vyjsť. Potom sa nemôžeme čudovať, že sú hráči vypätí, lebo sa nemôžu dostať ani do kabíny. Obkolesí ich 300 fanúšikov, hádžu po nich pyrotechniku. Súčasťou toho sú emócie, ktoré pracujú. Nemali by sme teda vzájomne prilievať olej do ohňa.



Podľa majiteľa DAC Oszkára Világiho im už v uplynulej sezóne doslova ukradli titul. Narážal na chyby rozhodcov práve vo vzájomnom zápase s DAC. Čo podľa vás teda rozhodlo?



Treba sa pozrieť na to, koľko sme túto sezónu odohrali zápasov. Z tímov našej ligy suverénne najviac. Podobne na tom sú len veľkokluby ako Real Madrid a podobne. Posledných 10 zápasov sme hrali v plnej sile a bolo vidieť, že sme jednoducho lepší. Treba sa pýtať odborníkov alebo aj vás, novinárov, aký majú na to pohľad. Či sme teda boli alebo neboli zaslúžene majstri. Osobne si myslím, že sme mali dostatočne silný káder na to, aby sme boli majstri. To nebolo o jednom zápase, ale o celej sezóne.



