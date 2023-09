BRATISLAVA – Futbalový Slovan Bratislava je v posledných týždňoch v kríze a výsledky, rovnako tak výkony sú ďaleko od predstavy, ktorú majú fanúšikovia „belasých“. Tým už došla trpezlivosť a pred úvodným zápasom skupinovej fázy Konferenčnej ligy s faerským Klaksvíkom zvolali stretnutie s vedením klubu a hráčmi. Kabína dostala od Ultras jasnú výstrahu.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa zažívajú veľmi turbulentné obdobie. Hoci budú opäť súčasťou skupinových bojov v Konferenčnej lige, na Tehelnom poli panuje v posledných týždňoch veľmi napätá atmosféra. Začalo to výpraskom na pôde cyperského Arisu v play-off Európskej ligy 6:2. Následne „belasí“ vydreli ligové víťazstvo s Podbrezovou až dvoma gólmi v nadstavenom čase, za čo si vyslúžili od fanúšikov piskot. Počas víkendu však opäť prehrali s Dunajskou Stredou 3:1 a reakcia skalných Slovana hovorila sama za seba. Približne 30 minút pred koncom zápasu všetci opustili svoj sektor.



Výsledkom týchto výsledkov bolo v pondelok večer stretnutie medzi zástupcami Ultras, vedenia klubu a zástupcami kabíny. Protagonistami na spomínanom stretnutí boli podľa našich informácií kapitán Vladimír Weiss mladší, jeho zástupocovia Juraj Kucka a Lukáš Pauschek. Ďalej vedenie klubu a čelní predstavitelia Ultras Slovan. „Hráči na základe našej spoločnej debaty prisľúbili, že rovnako oddane ako my na tribúnach a v uliciach, aj oni na trávniku sa budú biť a bojovať za náš Slovan a za splnenie týchto cieľov. Kapitáni a autority v mužstve budú vplývať na všetkých spoluhráčov, aby hrali s takým srdcom a odhodlaním, ako sa na belasý dres patrí. V prípade ak to niekto z mužstva napriek tomu nepochopí, kapitáni zabezpečia jeho osobnú účasť na ďalšej debate so zástupcami Sektoru C, kde si to určite radi znova osobne vydiskutujeme,“ napísali na svojom facebookovom účte predstavitelia Ultras Slovan official.

K nezvyčajnému stretnutiu vedenia klubu, hráčov a fanúšikov Slovana Bratislava sme oslovili aj generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho, ktorý mal na margo tejto témy čo povedať. „Nechcem sa ku tomu vyjadrovať veľmi do hĺbky, sú to interné záležitosti klubu. A tak chcem aby to aj ostalo. Ja osobne som si vždy veľmi vážil všetkých našich fanúšikov a vždy aj budem. Vždy som za nimi stál a vždy som ich bránil, lebo to tak prirodzene cítim a vždy taký budem. Názor fanúšika mi nikdy nebol a nikdy nebude ľahostajný. Majú právo vyjadriť svoj názor Majú moju plnú podporu a vždy budú mať u mňa dvere otvorené na akúkoľvek diskusiu. Budem za nimi stáť tak, ako aj za našimi hráčmi. Spolu sme jeden klub spolu vyhrávame spolu prehrávame,“ povedal exkluzívne pre Šport24.sk.



Generálny riaditeľ klubu dokonca pochválil aktivitu skalných priaznivcov s tým, že sa chceli stretnúť s hráčmi a vedením. Z výsledku rozhovorov cíti pozitívnu energiu. „My v klube budeme robiť všetko najlepšie ako vieme tak, aby oni boli spokojní a chodili nás podporovať v čo najväčšom počte. Ich podpora je pre klub kľúčová, veď spomeňme si ako sme sa zomkli spoločne pri konci minulej sezóny a výsledok sa dostavil. Spoločne sme silnejší. Pre mňa spojenie klub a fanúšik je jeden z najdôležitejších faktorov úspešného klubu. Preto som rád, že takéto stretnutie prebehlo pred nasledujúcim dôležitým zápasom a fanúšikovia si mohli vydiskutovať veci priamo s našimi hráčmi. Ich podpora go štvrtok bude veľmi dôležitá a to si všetci v klube uvedomujeme,“ dodal Ivan Kmotrík mladší.