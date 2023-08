BRATISLAVA – Fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Futbalisti Slovana Bratislava sa v 3. predkole Ligy majstrov stretnú s izraelským majstrom Maccabi Haifa. Generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík mladší (33) je pred úvodným duelom srší sebavedomím a trubi do boja. Exkluzívne pre náš portál odhalil, aké prestupové aktivity v najbližších dňoch chystajú.

Slovan Bratislava spoznal v stredu večer svojho súpera v 3. predkole Ligy majstrov. O postup do play-off Ligy majstrov bude hrať proti Maccabi Haifa. Izraelský celok zdolal moldavský Šerif Tiraspoľ v dramatickej odvete 2. predkola 4:1 po predĺžení. „Belasých“ čaká v ceste za vytúženou skupinovou fázou milionárskej súťaže náročná prekážka. Podľa papierových predpokladov bude favoritom dvojzápasu práve Maccabi Haifa. „Nečaká nás nič ľahké. Je to však už tretie predkolo Ligy majstrov a tam si už súpera nevyberáte. Každý jeden klub tam už má vysokú kvalitu. Osobne som aj tipoval, že dostaneme práve Maccabi. Stále som presvedčený o tom, že máme aj my vysokú kvalitu na to, aby sa nám podarilo cez tohto súpera postúpiť. Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili,“ prezradil odhodlaný Ivan Kmotrík mladší pre Šport24.sk

Prvý zápas hrajú „belasí“ doma a druhý na súperovej pôde, čo môže byť na rozdiel od prvých dvoch predkôl nevýhoda. Pre každý klub je totiž lepšie, ak sa odveta hrá na jeho pôde. „Určite to bude pre nás náročný dvojzápas. Najmä teda v odvete, ktorá bude podľa mňa rozhodovať v konečnom dôsledku o postupujúcom. Máme informácie, že nás v Izraeli čaká fanúšikovske peklo. Domáci priaznivci sú veľkí fanatici a dá sa očakávať, že bude v odvete vypredané. V prvom rade však verím, že domáci zápas bude vypredaný a že nás naši skvelí fanúšikovia poženú za víťazstvom, ktoré bude veľmi dôležité,“ nechal sa počuť šéf Slovana Bratislava.

Nášho ligového majstra momentálne najviac „tlačí topánka“ na poste útočníka. Tréner Weiss avizoval aj po zápase s Mostarom, že je nevyhnutné, aby sa na tomto poste posilnili. V posledných týždňoch sa so Slovanom spája najmä Róbert Polievka. Pred úvodným zápasom 3. predkola Ligy majstrov chcú mať „belasí“ prestup útočníka skompletizovaný. Či to bude práve Róbert Polievka, alebo niekto iný je nateraz otázne. „Verím, že ešte pred prvým zápasom s Maccabi privedieme vytúženú posilu do útoku. Tam nás momentálne najviac tlačí topánka. Sme veľmi blízko jednému podpisu. Meno však pochopiteľne nemôžem prezradiť. Transfer sa pokúsime dotiahnuť čo najskôr, aby sme to stihli ešte na Maccabi. V tejto chvíli máme ešte pár dní na to, aby sme potenciálnu posilu stihli zaregistrovať aj na našu európsku súpisku na zápasy pod hlavičkou UEFA,“ odhalil pre náš portál generálny riaditeľ Slovana.