BRATISLAVA – Pre futbalový Slovan Bratislava štartuje už v stredu nová futbalová sezóna zápasom 1. predkola Ligy majstrov proti luxemburskému Hesperange. Generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík mladší (33) v exkluzívnom rozhovore odhalil pikantné detaily z klubovej kuchyne. Dozvedeli sme sa tiež, s akými cieľmi ide klub do nového ročníka, aký bude rozpočet a či ešte nastanú pohyby v kádri.

Ako ste spokojný s doterajšou prípravou Slovana Bratislava?



Myslím si, že príprava prebieha zatiaľ výborne a verím, že to tak bude pokračovať aj naďalej a že sme sa dostatočne pripravili na úvodné zápasy novej sezóny. Sú tam veci, ktoré neboli úplne optimálne. Týka sa to najmä toho, že nie všetci hráči sa hneď pripojili na začiatok prípravy. To ma asi jediné mrzí, že tréner nemal hneď celý káder pokope.



V stredu štartuje pre Slovan Bratislava nová sezóna. S akými cieľmi a ambíciami vstupujete do tohto ročníka?



Ciele zostávajú nezmenené a tak, ako v minulosti, tak aj tentoraz vstupujeme do novej sezóny s tým istým cieľom. To znamená, že opäť chceme obhájiť majstrovský titul, čo je pre nás prioritou každoročne. Vzhľadom na to, že sme si za posledných päť rokov vybudovali silnejší koeficient, tak by sme takisto boli opäť radi úspešní aj v pohárovej Európe. Keď to teda porovnám s predošlými dvomi ročníkmi, tak ciele sa takmer vôbec nezmenili. Stále je cieľom titul a kvalifikácia do európskej súťaže.

Trúfate si na to, aby ste dokázali v tomto ročníku postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov?



Snom zostáva Liga majstrov, ktorú však nemôžeme pomenovať ako náš cieľ, lebo konkurencia je v diametrálne lepšej pozícii a ďaleko pred nami. V športe je však pri podpore fanúšikov a troche šťastia všetko možné. Každý rok sa tam dostane jedno mužstvo porovnateľné so Slovanom. Dúfajme, že aj náš deň je niekde napísaný.



Trúfate si na to, aby Slovan prekonal minuloročnú púť v pohárovej Európe, kde ste sa zastavili v osemfinále Konferenčnej ligy?



Naším cieľom je určite vždy to, aby sme sa zlepšovali. Znamená to teda určite to, že chceme byť ešte úspešnejší, ako tomu bolo v minulej sezóne. Na druhú stranu, tá predošlá sezóna bola extrémne úspešná a preto sa to bude veľmi ťažko prekonávať. Verím však, že sa nám podarilo vyskladať veľmi kvalitné mužstvo a že pri dobrej podpore fanúšikom a šťastí, ktoré k futbalu patrí sa nám môže niečo podobné podariť.



Divácke návštevy boli v minulej sezóne, najmä v Európe veľmi vysoké. Trúfate si ich prekonať?



V minulosti som neraz spomínal, že pre nás ako Šk Slovan Bratislava sú diváci kľúčoví. Nárast diváckeho záujmu je pre klub absolútne kľúčový. Je pravdou, ako ste povedali, že divácky nárast sme badali veľký, najmä v európskych pohároch. Na druhú stranu, keď sa momentálne pozerám na predaj permanentiek, tak som sklamaný. Čakal som, že záujem, ktorý bol od fanúšikov demonštrovaný sa aj ukáže v tom, že si zakúpia permanentky. Momentálne je predaných len 1700 sezónnych vstupeniek, čo je v porovnaní s ostatnými európskymi ligami a klubmi, s ktorými chceme súperiť veľmi málo. Verím, že do začiatku ligy sa to ešte môže zdvihnúť.



Prečo je pre vás kľúčový predaj sezónnych vstupeniek?



Ide o to, že predaj permanentiek dáva klubu už pred začiatkom sezóny možnosť vedieť, ako mu ľudia veria a s akým balíkom od nich môžeme počítať. Znamená to, že ak pred začiatkom sezóny máme za predané permanentky k dispozícii 200-tisíc, tak je to ohromne málo pri pohľade na to, aké očakávania majú. Napríklad by chceli príchod Čakvetadzeho, lenže za 200-tisíc ho nemôžeme kúpiť. Musia si teda uvedomiť, že bez toho, aby pridali aj oni ruku k dielu, tak to nepôjde. Klub to neustále nemôže ťahať len zo svojich zdrojov.



