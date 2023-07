Je to spečatené. De Marco opustil Slovan, po podpise zmluvy sa ukázal v drese nového klubu

Slovenský futbalový reprezentant Vernon De Marco bude po odchode z bratislavského Slovana pokračovať v kariére v Spojených arabských emirátoch. Podľa portálu Transfermarkt podpísal obranca ročný kontrakt s nováčikom tamojšej najvyššej súťaže Hatta Club.

De Marco sa pred novou sezónou nedohodol na podmienkach nového kontraktu so slovenským majstrom, kde pôsobil s prestávkou od sezóny 2016/2017. Podľa prvotných informácií sa mal sťahovať do Kataru, napokon bude pôsobiť v klube Hatta, ktorý vyhral v minulej sezóne druhú ligu v SAE a medzi elitu sa vrátil po dvoch sezónach. S novým zamestnávateľom sa dohodol na spolupráci do 31. mája 2024.

Tridsaťročný rodák z Argentíny má aj slovenské občianstvo a za reprezentáciu odohral od roku 2021 šesť stretnutí. Na klubovej úrovni pôsobil okrem Slovana aj v Michalovciach a na hosťovaní v poľskom Lechu Poznaň. So Slovanom sa tešil štyrikrát zo zisku majstrovského titulu a trikrát s ním vyhral Slovenský pohár.