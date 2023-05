Slovan Bratislava získal piaty majstrovský titul po sebe, a to napriek tomu, že ešte začiatkom apríla mala Dunajská Streda na čele náskok šiestich bodov. Podľa Jána Ďuricu, bývalého reprezentanta a rodáka z Dunajskej Stredy, o majstrovi nerozhodli chyby rozhodcov, o ktorých sa v posledných týždňoch písalo.

V Dunajskej Strede ste začínali s futbalom, v Slovane však máte veľkých kamarátov z reprezentačných čias. Komu ste dopriali majstrovský titul viac?

Sledoval som boj o titul, táto sezóna bola konečne trochu zaujímavejšia, majster nebol jednoznačný niekoľko kôl do konca ako v predchádzajúcich rokoch, keď si Slovan vybojoval titul skôr. Bolo to napínavé a za toto som rád. Nebol som však nastavený tak, že by som titul niekomu prial viac a niekomu menej. Nie som nejaký zarytý fanúšik ani jedného z klubov, hoci som rodák z Dunajskej Stredy. Možno keby Dunajská Streda bola majster, bolo by to zaujímavejšie v tom, že by si vyskúšala Ligu majstrov a bolo by to niečo iné. Bolo mi však v podstate jedno, kto vyhrá titul a myslím, že Slovan ho vyhral zaslúžene. Dunajská Streda si boj o titul pokašľala sama. Ukázala sa kvalita a skúsenosť hráčov.

Na začiatku apríla mala Dunajská Streda pred Slovanom náskok šiestich bodov. Tréner Slovana Weiss povedal, že už všetci videli Dunajskú Stredu na tróne. Čakali ste, že DAC pustí z ruky prvé miesto?

Nesúhlasím s ním. Nemyslím si, že by všetci videli Dunajskú Stredu na tróne. Možno to bola len nejaká psychologická hra od neho. Všetci si boli vedomí, akú má Slovan kvalitu, vedeli sme, že bič plieska na konci. Sledoval som zápas, keď hrala Dunajská na Slovane. Hrali dobrý zápas, vyhrávali, ale tým, že mužstvo je neskúsenejšie, o minútu na to dostali gól a nakoniec zápas prehrali. Dunajská Streda, dá sa povedať, sama stratila boj o titul. Prehrali aj v Podbrezovej, remizovali v Trnave, domáci zápas so Slovanom bol hop alebo trop. Keby sa rozhodlo v jednom zápase, je to iné, ale v prípade Dunajskej Stredy hovoríme o troch či štyroch kľúčových zápasoch, kde to nezvládli a ukázala sa neskúsenosť. V tomto sa musia zlepšiť, ako zvládnuť ťažké zlomové situácie.

Čo rozhodlo, že Slovan napokon predbehol Dunajskú Stredu? Čo hralo v nadstavbovej časti v prospech belasých?

Slovan má väčšiu kvalitu oproti všetkým ostatným mužstvám Fortuna ligy. Samozrejme, majú aj najväčší rozpočet. Budget klubu zodpovedá kvalite na ihrisku, nebudeme si klamať. Dunajská Streda má tiež dobrý tím, ale sú to prevažne mladí hráči, ktorí nemajú až také skúsenosti. Keď si zoberieme hráčov v Slovane ako Kankava, Kashia, Kucka, Weiss, prejavila sa ich skúsenosť aj individuálna kvalita. To bol určite rozdiel. Je to podobné ako v boji o titul v Anglicku. Arsenal má dobré mužstvo, ale mladšie. Ukazuje sa, že Manchester City má skúsený tím, ktorý keď ide do tuhého, vie ukázať kvalitu a pokoj. V tomto má rovnako výhodu u nás Slovan oproti ostatným mužstvám.

V poslednom vzájomnom zápase Slovana a Dunajskej Stredy bol témou číslo jeden Vladimír Weiss mladší, ktorý prišiel zo striedačky, premenil pokutový kop a nechal sa vylúčiť. Čo hovoríte na jeho vystúpenie?

Vlado je niekedy moták. (smiech) On je jednoducho taký. Je trochu kontroverzný, emócie s ním niekedy lomcujú viac, ako by bolo treba. On už je taký, nezmení sa, iný nebude. Treba ho brať takého, aký je, treba ho akceptovať. Tiež už je však skúsenejší, má svoj vek, niekedy by aj on mal trochu krotiť emócie. Chápem, že dal víťazný gól, mal veľký podiel na tom, že Slovan získal tri body a tešil sa z toho, ale… Poznám ho dlhé roky, viem, že toto je Vladko a iný už nebude. Ja sa na tom môžem len zasmiať.

V posledných zápasoch sa rovnako ako o výkonoch hráčov hovorilo o chybách rozhodcov. Ako vnímate výkony rozhodcov?

Sledoval som tie zápasy, boli tam určite nejaké chyby od rozhodcov, sme predsa ľudia a chyby robíme. Myslím si, že sa na to treba pozerať z dlhodobejšieho hľadiska a opýtať sa, prečo získal Slovan titul. Odpoveď znie, lebo bol lepší. Liga nie je o jednom, ani o dvoch zápasoch. Rozhodcovia vždy budú robiť chyby, je to ľudský faktor. Tak ako útočník nedá gól a obranca urobí chybu, aj rozhodcovia robia chyby. Samozrejme, je na nich vyvíjaný veľký tlak, ide o veľa, keď sa hrá o titul. Uzavrel by som to tým, že si nemyslím, že rozhodcovia vyhrali Slovanu titul. Liga je dlhá, hrá sa celý rok. Hráči musia dávať góly, musia brániť a útočiť, vždy sa to aj tak rozhodne na ihrisku.

Čo musí Dunajská Streda v budúcej sezóne spraviť, resp. zmeniť, aby sa stala majstrom a predbehla Slovan?

Mali by sa naučiť byť trpezlivejší v zlomových situáciách, nestrácať hlavu. Tréner Guľa je kvalitný, urobil s mužstvom veľa roboty, bojovali o titul do konca. V tíme je veľký potenciál, klub má výborné zázemie, na Slovensku také asi nikto iný nemá, čo sa týka akadémie a ďalších vecí. Majú to dobre nastavené. Bolo by dobré, keby skladba mužstva bola prepletená mladými hráčmi so skúsenejšími, ktorí už majú po tridsiatke, najmä do obrany a stredu poľa. Keď ide do tuhého, títo hráči vedia prevziať opraty, usmerniť a upokojiť spoluhráčov. Vychovávať a kupovať dobrých mladých hráčov, a potom ich predať, je v poriadku. Keď však chcete získať titul a ísť do Európy, bez skúsených hráčov to nejde. Aj my keď sme s Artmediou vyhrali titul a hrali Ligu majstrov, bez starších hráčov by sme to nedosiahli.