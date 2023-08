Futbalisti Slovana Bratislava neuspeli v odvetnom zápase v izraelskej Haife a pre tento ročník sa s Ligou majstrov rozlúčili. Svoje pocity nám bezprostredne po prílete z Izraela na Slovensko vyjadril generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík ml. Okrem futbalu sa nevyhol ani odpovediam na otázky ohľadom jeho čerstvého vzťahu.

Nešťastie v hre, šťastie v láske, zmiernila vaše sklamanie z vypadnutia nová priateľka, ktorá bola s vami prvýkrát na výjazde?



Bol som milo prekvapený, ako ju to vtiahlo do deja a ako so mnou prežívala celý zápas. Avšak, všetci sme boli po jeho konci sklamaní. Samozrejme, to sklamanie je veľké, všetci sme túžili postúpiť cez Maccabi a priblížiť sa k vysnívanej Lige majstrov. Bohužiaľ, naša cesta v tejto súťaži sa nateraz skončila, všetkých nás to mrzí, no musíme ďalej bojovať, stále sa zlepšovať, aby sme boli čo najlepšie pripravení na to, keď sa nám znovu naskytne šanca zabojovať o Ligu majstrov.

Len nedávno ste sa rozišli s bývalou partnerkou, v Izraeli ste už ukázali po svojom boku novú ženu, ako sa to celé zomlelo?



Život napíše rôzne príbehy a niekto hovorí, že musíte po vzťahu počkať a dať tomu čas, ale ja hovorím, že stretnúť správneho človeka môžete na druhý deň, o mesiac, o rok a niekedy ho nestretnete vôbec. Momentálne sa veľmi teším, ako to je a verím, že to bude tak aj pokračovať.

V pracovnom živote ste veľmi vyťažený. Viesť tak veľký klub, ako je Slovan Bratislava nie je často jednoduché, ako to popri vzťahu zvládate?



Práca vo futbale je najmä časovo a emotívne náročná. Spomínal som to už, keď som hovoril o rozchode. Je to najmä o komunikácii, porozumení a kompromisoch. To je základ. Každý si asi vie predstaviť, čo to z časového hľadiska prináša. Kolotoč zápasov, výjazdov, množstvo emócií a stres z práce – to všetko človeka samozrejme ovplyvňuje, ale ja si myslím, že keď máte pri sebe toho správneho človeka, všetko sa dá skĺbiť

Takže Laura vedela do čoho ide?



Veľa sme sa o tom rozprávali, čo všetko práca pri futbale obnáša a ako to funguje. Verím, že nám to bude fungovať a ja budem rád, keď toto bude vzťah, ktorý nám spoločne vyjde a budeme šťastní

Nikto nemladne, roky pribúdajú aj vám, myslíte, že prichádza čas aj na rodinu respektíve usadenie sa v živote?



Už nemám 20, už nemám ani 25, samozrejme už by sa patrilo rozmýšľať zodpovednejším smerom, je to prirodzené. Určite to mám v hlave, ale ako hovorím, ťažko dnes ešte predbiehať, sme spolu veľmi krátko, ale bol by som rád, keby nám to klapalo a vydržalo.

Je pre vás ťažké nájsť tú správnu ženu? Ste známa osobnosť, máte aj nejaké finančné zázemie, pokúšala sa už nejaká na vás „nalepiť“ len pre tieto veci?



Je to náročné, samozrejme. Mám za sebou niekoľko vzťahov za sebou a nerád by som niečo teraz hanobil alebo negatívne komentoval. Vždy nad tým nejakým spôsobom rozmýšľam, je to realita, život, niekedy sa to deje, ale nemôžem povedať, že by som s niečím takým mal v minulosti problémy.

Opäť sa Slovanu nepodarilo dokráčať až do skupinovej fázy Ligy majstrov. Tréner Vladimír Weiss uznal kvality súpera. Čo chýbalo proti Maccabi Haifa k tomu, aby ste postúpili ďalej?



Podľa môjho názoru to bola opäť veľká škola pre nás. Ďalší dvojzápas, ktorý nám veľa ukázal. Myslím si, že sa stále približujeme k cieľu. Ako sme mohli vidieť, stále nie sme pripravení na to, aby sme ten posledný krok urobili, to je realita. Vždy sa snažíme nájsť aj pozitíva, aj negatíva. Na zlé veci sa treba zamerať, aby sme sa im v budúcnosti vyvarovali. Maccabi postúpila zaslúžene. Nebol to jednostranný dvojzápas, avšak to sú tie maličkosti, ktoré na svoju stranu priklonil súper. Boli efektívnejší a svoje šance využili. Musíme byť realisti a priznať, že Maccabi bola o málinko lepšia a nám chýbal aj ten potrebný kúsok šťastia, a preto ide Haifa ďalej

POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA ĎALŠEJ STRANE!