Ďalšia kauza otriasa slovenským futbalom. Tentokrát sa nevyhla najvyššej súťaži. Hráči Skalice nastúpili v piatkovom zápase 7. kola na pôde Podbrezovej v značne oklieštenej zostave po viróze takmer celého kádra.

„V noci zo stredy 13. septembra na štvrtok 14. septembra sa u viacerých hráčov, ako aj členov realizačného tímu, objavili žalúdočné problémy, niektorí dokonca skončili na infúziách. Celkovo sa to týkalo sedemnástich hráčov a troch trénerov na čele s hlavným koučom,“ napísal skalický futbalový klub na svoju webovú stránku. Následne sa snažili lekárskymi správami, stanoviskami hygienikov a odporúčaniami na telesné šetrenie hráčov vybaviť odklad zápasu. Neuspeli.

Vo fanúšikovských radoch sa ihneď strhla diskusia. Najviac nadávali na riadiaci orgán Úniu ligových klubov, ktorá mala rozhodnúť, či sa zápas odohrá alebo nie. „Je pravdou, že Skalica informovala ÚLK o šíriacich sa zdravotných problémoch vo svojom tíme. Nie je však pravdou, že Skalica o tom informovala oficiálnou cestou a nie je pravda, že oficiálnou cestou zažiadala o odklad zápasu. Žiadny oficiálny dokument, ktorý by spĺňal normy Rozpisu súťaže riadenej ÚLK neprišiel,“ bránila sa ÚLK v oficiálnom stanovisku.

Skaličania tak na zápas vycestovali. Na internete sa objavili zábery suchárov v tímovom autobuse a že nič nie je v poriadku, ukázal aj zápas. V priamom prenose hráči Skalice pravidelne sedeli alebo čupeli na zemi. Niektorí rovno grcali na ihrisku. Napriek tomu prehrali najtesnejším rozdielom 0:1 gólom Bakaľu a to zápas ešte ovplyvnilo vylúčenie hosťujúceho Vlaska z konca prvého polčasu.

Skaličania si po zápase urobili fotografiu pri tímovom autobuse. Mnohí ich majú za hrdinov. Zdroj: Instagram MFK Skalica

Následne sa hnev fanúšikovskej obce otočil smerom na klub z Podbrezovej. Mnohí sa pýtali, či „železiari“ nemohli zápas odmietnuť alebo ho bojkotovať. „FK Železiarne Podbrezová, rovnako ako každý iný klub, zápas zorganizovať musel, nakoľko mu to súťažný poriadok prikazuje a akékoľvek iné konanie by bolo v rozpore s ustanoveniami riadiaceho orgánu súťaže! Aj pre náš klub je prioritou zdravie hráčov a to nielen našich, ale aj súperových, ctíme si hodnoty fair play a sme ústretoví ku všetkým požiadavkám súperov, či fanúšikov. Kľúčovým v celej veci je ale fakt, že keby sme aj chceli súperovi, vzhľadom na okolnosti vyhovieť, rozhodnutie o nezorganizovaní zápasu nezáležalo na nás, ale na rozhodnutí Únie ligových klubov, ako riadiaceho orgánu súťaže,“ obhajoval sa v stanovisku klub zo Zelpo Arény. Ak by Podbrezovčania zápas nezorganizovali, tak by im hrozila kontumácia v prospech súpera a ďalšie sankcie.