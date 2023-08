Michalovce - Piatková predohrávka 5. kola futbalovej Niké ligy sa do histórie zapísala ako prvé ligové derby Michaloviec s Košicami. Oba tímy sa v predošlých troch zápasoch výsledkovo trápili a po vzájomnom dueli si náladu vylepšili Košičania.

Duel bol špecifický pre viacerých hráčov, ktorí v minulosti obliekali dres súpera. Výraznú stopu zanechal v Michalovciach brankár Matúš Kira, ktorý v piatok už stál v bránke Košíc a pripísal si druhé čisté konto v sezóne. "Bol to pre mňa ťažký zápas, pretože som v nemal veľa práce. Jednu situáciu, ktorú som mal vyriešiť, som, chvalabohu, vyriešil. Dnes sme hrali dobre, kompaktne a myslím si, že sme mohli zvíťaziť aj vyšším rozdielom," poznamenal Kira, ktorý pripomenul aj štatistickú zaujímavosť: "Vyrástol som tu a michalovský klub mám v srdci. Dnes som tu bol ako hráč Košíc, bojoval som za Košice, no po 90 minútach sme znova všetci kamaráti. Myslím, že som vychytal prvé ligové víťazstvo v drese Michaloviec a aj teraz v Košiciach, takže som asi pravý východniar."

Košičania sa od úvodných minút prezentovali ofenzívnym futbalom a prvý polčas mali vo svojej réžii. Súperovi v ňom dovolili iba jednu priamu strelu na bránku, s ktorou si Kira bez problémov poradil. Po efektnej strele Michala Faška, ktorú zastavila pravá žrď, ešte do vedenia nešli, no ofenzívnu aktivitu napokon premietli do dvoch presných zásahov. "Naštartovali sme sa prvým gólom. Vedeli sme, že to máme vo svojich rukách. Náš zámer bol hrať kompaktne v defenzíve. V predošlých zápasoch, najmä proti Žiline a Dunajskej Strede sme to veľmi otvárali. Trestali nás za naše chyby a presvedčili sme sa, že s takými súpermi sa nemôžeme pustiť do otvorenej partie. Pred dnešným zápasom sme si povedali, že musíme hrať kompaktne vzadu s tým, že máme kvalitu na to, aby sme zároveň strelili aj nejaké góly," poznamenal Kira.

Košičania mali ako nováčik súťaže náročný úvod sezóny. Odštartovali ho proti majstrovskému Slovanu a okrem preloženého zápasu so Spartakom Trnava čelili aj ambicióznym tímom Dunajskej Stredy a Žiliny. Po víťazstve v Michalovciach ich čaká ďalší zo súperov, ktorí v uplynulej sezóne bojoval o záchranu - Zlaté Moravce. "Úvod sezóny bol veľmi náročný. Nechceme sa na to vyhovárať. Teraz sme už ďalej a verím, že sme sa týmto výkonom a výsledkom nakopli," poznamenal Faško.