Do extraligového tímu HC ´05 Banská Bystrica pribudol 26-ročný útočník Marcus Vela. Uplynulú sezónu 2022/2023 odohral v druhej najvyššej švédskej súťaži, predtým sa jeho kariéra odvíjala v nižších zámorských ligách.

Velu draftoval v roku 2015 klub San Jose Sharks zo 190. miesta, ale do NHL sa nepresadil. Po štvorročnom pôsobení v univerzitnej súťaži NCAA nastupoval v nižších súťažiach AHL a ECHL. V roku 2022 sa rozhodol pre odchod do Európy a zamieril do Švédska. Sezónu začal v druhej najvyššej súťaži Allsvenskan, počas ročníka zamieril z tímu Västerviks IK do MoDo Örnsköldsvik. Slávnemu klubu následne pomohol k postupu do najvyššej súťaže. Odohral zaň celkovo 35 zápasov, v ktorých nazbieral 19 kanadských bodov za 9 gólov a 10 asistencií.