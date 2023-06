BRATISLAVA – Slovenský futbal plače. Dlhoročný kapitán našej reprezentácie Marek Hamšík (35) vo štvrtok ohlásil, že po poslednom ligovom zápase v drese tureckého Trabzonsporu definitívne ukončí svoju kariéru. Ikonický „Marekiaro“ sa lúči po devätnástich rokoch a jeho otec Richard exkluzívne odhalil, čo bolo hlavným dôvodom rozhodnutia skončiť.

Hamšík za sebou zanechal nezmazateľnú stopu a jeho rekordy sa budú prekonávať len veľmi ťažko.S profesionálnym futbalom začínal v Slovane Bratislava, odkiaľ prestúpil do talianskej Brescii. Z nej už o necelé tri roky putoval do Neapola, v ktorom sa stal ikonou. Hamšík si vyskúšal aj dobrodružstvo v čínskom Daliane. Pôsobil tiež vo švédskom Göteborgu a momentálne hrá za turecký Trabzonspor. S ním získal vlani prvý domáci titul od roku 1984. „Futbal bol moja láska, vášeň a práca, ktorej som vždy odovzdal všetko. Ďakujem všetkým klubom, v ktorých som pôsobil a ktorým som sa vždy snažil odovzdať svoje maximum,“ uviedol náš legendárny stredopoliar na svojej oficiálnej stránke.



Nezabudol poďakovať ani ľuďom, ktorí neustále stáli pri ňom a podržali ho aj v ťažkých momentoch. „Špeciálne poďakovanie patrí mojej rodine a najbližším kamarátom, ktorí boli toho súčasťou, vždy stáli pri mne a boli mi oporou. A samozrejme, veľké ďakujem patrí mojim fanúšikom, ktorí ma povzbudzovali a milovali,“ dodal „Marekiaro“, ktorý odohrá svoj posledný zápas v utorok 6. júna v drese Trabzonsporu.



Boli sme zvedaví, čo na koniec 35-ročnej slovenskej ikony hovoria jeho najbližší. Správa o jeho konci prišla znenazdajky a prekvapila dokonca aj samotnú mamu Marka Hamšíka. „Už je to oficiálne? Fú, tak to ste ma trochu prekvapili. Akurát som na cestách a nebola som veľmi na telefóne. Nevedela som, že to príde práve dnes. Musím však povedať, že mi je veľmi ľúto, že Marek končí. Som na svojho syna nesmierne hrdá za to, čo dosiahol a ako sa presadil vo veľkom futbalovom svete. Je to obdivuhodné. Keby mi to niekto povedal pred dvadsiatimi rokmi, tak by som tomu ani neuverila,“ prezradila exkluzívne pre Šport24.sk Renáta Hamšíkova.

Hamšíkove ocenenia 8x Futbalista roka na Slovensku 2x zisk Talianskeho pohára 1x zisk Talianskeho superpohára 1x zisk ligového titulu v Turecku 26 gólov rekord za reprezentáciu 136 zápasov, rekord v počte štartov za reprezentáciu

Niekoľko mesiacov sa špekulovalo, či náš legendárny stredopoliar zavesí kopačky na klinec už po tejto sezóne. Napokon sa rozhodol, že áno. Hamšíkov otec Richard však odhalil hlavný dôvod, prečo to urobil. „Priznám sa, že sa mi teraz ľahšie rozpráva. S Markom sme sa o tom dlhšie bavili. Nejakým spôsobom mi hovoril a naznačoval, že po vypršaní kontraktu v Trabzone skončí. Povedal mi, že to cíti tak, že je čas skončiť. Tiež to, že už bude mať 36 rokov a chce sa začať naplno venovať manželke a deťom. Po tom, čo skončil v Neapole bol prakticky 5 rokov od rodiny a to je naozaj dlhá doba. Práve to bol zásadný moment, ktorý rozhodol. Chce byť už jednoducho s rodinou,“ zdôraznil exkluzívne pre Šport24.sk Richard Hamšík.



Ten priznal, že sa snažil svojho syna prehovoriť, aby ešte neskončil, no bolo to márne. „Osobne som chcel, aby ešte ten jeden rok hral, ale to je len môj pocit. Určite sa doma o tom s manželkou bavili. Ja môžem byť len a len šťastný, že môj syn mal takúto úžasnú kariéru, ktorú definitívne ukončí o pár dní,“ dodal otec Marka Hamšíka.

Nikdy by sa mi ani nesnívalo, čo Marek dosiahne Otec Marka Hamšíka cíti obrovskú hrdosť na úspechy, ktoré sa jeho synovi podarili dosiahnuť počas kariéry. „Nikdy by sa mi ani vo sne nesnívalo, že náš syn takúto kariéru dokáže spraviť. Keď sa pozriem úplne do začiatkov, tak od malička vždy tvrdil, že raz bude veľký futbalista. Dnes môžem s hrdosťou povedať, že je obdivuhodné, že svoje detské sny splnil do bodky. Mal krásnu kariéru, ktorá prešla z môjho pohľadu veľmi rýchlo a užil som si ju s ním naplno,“ prezradil Richard Hamšík.

„Hamšo“ viedol slovenskú reprezentáciu ako kapitán na jediných majstrovstvách sveta v roku 2010 v Juhoafrickej republike, kde Slováci senzačne postúpili do osemfinále. Takisto na oboch majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2020. Za náš národný výber vsietil rekordných 26 gólov a odohral takisto rekordných 136 zápasov. Na klubovej úrovni pôsobil najdlhšie v Neapole, v s ktorým získal dvakrát Taliansky pohár a jeden Superpohár. Za SSC, v ktorom sa stal nesmrteľným odohral rekordných 520 zápasov. S počtom gólov 121 prekonal v roku 2017 Diega Maradonu. Neskôr ho však prekonali Lorenzo Insigne s 122 a Dries Mertens s 148 presnými zásahmi.