BRATISLAVA – Slovenský futbalista Marek Hamšík (35), ktorého momentálne opäť trápi zranenie lýtka sa podľa tureckých médií po sezóne vráti do Slovana Bratislava, kde začínal s veľkým futbalom. Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik najnovšie tvrdí, že jeho budúcnosť by mohla pokračovať pri našej reprezentácii.

Hamšíkovi sa končí v Trabzonspore po tejto sezóne zmluva. Pre nášho futbalistu to je druhá sezóna v tomto tureckom klube. Vinou zranenia lýtka, ktoré sa mu neustále obnovuje odohral zatiaľ iba 13 ligových zápasov. Veľký otáznik visí nad jeho budúcnosťou. Turecké médiá už niekoľko dní prinášajú informácie, že „Marekiaro“ nebude v Trabzonspore pokračovať a po sezóne sa vráti domov na Slovensko.



Turecké plátky totiž spájajú Hamšíkovu budúcnosť práve so Slovanom Bratislava, z ktorého odišiel do Talianska a stal sa futbalistom svetových parametrov. „Belasí“ by brali jeho návrat všetkými desiatimi. „Marek odštartoval svoju veľkú kariéru práve v Slovane a bolo by pekné, keby ju v Slovane aj uzavrel a rozlúčil sa s fanúšikmi. Avšak, nie je to v mojich rukách, ale je to predovšetkým na ňom. Je tam viacero otáznikov. Aký bude jeho zdravotný stav, aká je jeho motivácia ešte hrať a či chce kariéru skončiť v zahraničí, alebo doma na Slovensku,“ povedal pre Šport24.sk generálny riaditeľ Slovana Bratislava.



Ďalšie veľké nejasnosti najnovšie vniesol do celej situácie prezident SFZ, ktorý pripustil, že po osobnom rozhovore s Hamšíkom môže byť po skončení aktuálnej sezóny všetko úplne inak. „Od Marka Hamšíka mám informáciu z jednej diskusie, ktorá prebehla ešte minulý rok, že chce ukončiť hráčsku kariéru. Sľúbil to rodine a rád by to dodržal. Je to všetko na ňom ako sa rozhodne, ale zo svojho hľadiska môžem povedať len toľko, že by som bol veľmi rád, keby sa vrátil k reprezentačnému tímu. Čo najskôr,“ povedal šéf slovenského futbalu v stredu.



Podľa našich informácií by mohol Marek Hamšík predsa len pokračovať ešte jeden rok, pokiaľ mu to zdravotný stav bude dovoľovať. Ak by to bolo práve v belasom drese slovenského šampióna, tak by to bolo skvelé aj pre celú najvyššiu súťaž. „Pre slovenskú ligu by to bol prínos, ale to je skôr otázka na Mareka. Samozrejme, každý hráč takéhoto kalibru, keď sa vráti do našej ligy, tak je to obrovský prínos. Videli sme to už aj v minulosti, že keď sa vrátil ktorýkoľvek hráč, ktorý dlhodobo pôsobil v zahraničí a robil Slovensku dobré meno, tak to bolo obrovské lákadlo a lige to prinieslo aj istú vážnosť,“ dodal Ján Kováčik.