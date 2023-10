BANSKÁ BYSTRICA – Bývalý slovenský futbalista Marek Hamšík (36) sa po ukončení profesionálnej kariéry naplno vrhol do práce s mládežou. Boli sme sa za ním pozrieť a zistili sme, že jeho ambiciózny projekt, vybudovať prvotriednu akadémiu je takmer pred dokončením. Posvietili sme si tiež na to, ako mu to ide s trénerským remeslom a píšťalkou v ruke.

Vaša akadémia bude pomaly, ale isto takmer hotová. V akom stave sú momentálne práce?

Nepovedal by som, že bude takmer hotová. Trošku nám to nezvykle na športovisko dlho trvá. Legislatíva na Slovensku je žiaľ taká, aká je. Na všetko potrebujete stavebné povolenia a takisto územné rozhodnutia. Sú tam lehoty a tie trvajú. Boríme sa s časom. Najradšej by sme už prestrihovali pásku, ale súbežne s mestom riešime všetko potrebné tak, aby sme to do roka, možno roka a pol konečne slávnostne mohli dokončiť a aj otvoriť.



S výstavbou ste začali v roku 2020. Prečo trvalo až tri roky, že sa až teraz blížite k jej dokončeniu?

Ako som už povedal, naša legislatíva je veľmi komplikovaná a sú procesy, ktoré trvajú veľmi dlho. Len takmer rok sme čakali na vyjadrenie jedného štatutárneho zástupcu. Takže to je hlavný dôvod, prečo sa výstavba tak naťahuje.



Čo všetko je súčasťou vašej akadémie?

Celá akadémia sa rozkladá na 40 hektároch pôdy. Museli sme ju rozdeliť na dve fázy. Prvá fáza je zázemie pre mladých futbalistov. To znamená, dokončiť všetky ihriská a spraviť im kabíny, sociálne zariadenia a posilňovňu. Dnes môžeme vidieť, že sa dokončujú všetky ihriská s umelou trávou, ktorých bude 6. Jedno hlavné a päť menších pre nižšie kategórie. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak o pár týždňov budeme siať trávnik aj na ďalšie hlavné ihrisko, ktoré bude čisto prírodné.



Máte aj iné ihriská okrem akadémie, ktorá je momentálne stále vo výstavbe?

Súčasťou tejto výstavby a akadémie sú aj dva ďalšie satelity, ktoré máme v Podlaviciach a v Rakytovciach. Fungujú na plné obrátky. Sú tam dve prírodné ihriská, kde hrajú jednotlivé kategórie svoje zápasy a absolvujú tam aj tréningy. Keď toto dokončíme, tak budeme mať dokopy až tri satelity.



Viete prezradiť koľko detí máte momentálne mužstiev a hráčov vo vašej akadémii?

Máme 14 kategórií od pred-prípraviek až po starších dorast. Dokopy ide o 16 mužstiev, vrátane dvoch dievčenských. Plus máme ešte dve mužstvá mužov. A-mužstvo a B-mužstvo. V celej akadémií máme 460 mládežníkov.



Na ďalšej strane o tom, ako si Hamšík užíva rolu trénera a aké má plány s akadémiou