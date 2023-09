Žilina - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v piatkovej "prestrelke" 9. kola Niké ligy nad MFK Skalica 5:3 a posunuli sa na druhé miesto v tabuľke o bod za Trenčín. Ich súperi však odohrajú svoje stretnutia cez víkend. Skalica prehral tretí duel po sebe.

V zápase dvoch diametrálne rozdielnych polčasov privítala Žilina na domácom trávniku Skalicu. Domáci hrali od úvodu mimoriadne ofenzívne, v 12. minúte otvoril skóre zápasu Dávid Ďuriš, aby o šesť minút neskôr zvýšil vedenie MŠK na 2:0 Essomba. Žilina pokračovala v nápore, ale skvelý Martin Junas likvidoval jednu šancu "šošonov" za druhou. Do druhého polčasu nastúpili Skaličania ako vymenení, začali sa viac tlačiť do útoku a Žilina kopila chyby v defenzíve. Na gól skalického Smékala ešte odpovedala Žilina zásahom Ďuriša, ale následne hostia gólmi Matejova a Yaa vyrovnala na 3:3. O zisku troch bodov pre MŠK rozhodol v 83. minúte striedajúci Henry Addo, ktorý sa do hry vrátil po zranení a pred zápasom si prevzal ocenenie za Hráča mesiaca. Záhoráci vrhli všetky sily do útoku, ale na vyrovnanie to už nestačilo. Naopak, Žilina útočila do otvorenej obrany a skóre zápasu tak v nadstavenom čase uzavrel krásnou strelou striedajúci Mário Sauer.