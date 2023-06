Šport24.sk Futbal Slovensko Gólová paráda zo 4. slovenskej ligy: Futbalista Malaciek skóroval z vlastnej polovice ×

Fantastické góly nepadajú len v najlepších ligách sveta. Jeden taký diváci videli v 4. slovenskej lige a postaral sa oň futbalista FC Žolik Malacky Samuel Milota. Pri vysokom víťazstve 6:0 nad NŠK 1922 Bratislava zvyšoval na 5:0 gólom z vlastnej polovice, ktorým dokonale zaskočil brankára súpera. „Všimol som si vo viacerých zápasoch, že brankári stoja často veľmi vysoko. To isté som spozoroval už v prvom polčase pri brankárovi nášho včerajšieho súpera. Cez polčas som hovoril Martinovi Ambrovi, že to skúsim, keď bude príležitosť. Práve situácia po rozhodcovskej lopte v strede ihriska mi prišla ako tá správna chvíľa, kedže som videl, že počas celej prerušenej hry je brankár na 16-stke. Za stavu 4:0, ktorý vtedy bol, som si povedal, že keď to nevyjde, tak sa nič nestane a ono to tam nakoniec krásne padlo,“ cituje úspešného strelca klubový facebook.