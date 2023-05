BRATISLAVA – Nedeľňajší šláger Fortuna ligy medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava (2:3) mal kontroverzný priebeh kvôli hrubých chybám hlavného rozhodcu Filipa Glovu (35). Komisia rozhodcov na čele s jej šéfom Mariánom Ružbarským rozhodla o jeho treste.

Prvou inkriminovanou situáciou bol nesprávne neuznaný gól útočníka Slovana Malika Abubakariho. V úvodnej štvrťhodine vyrovnal na 1:1. Zásah neplatil kvôli údajnej ruke Vernona De Marca. Druhú situáciu vyhodnotil hlavný arbiter Filip Glova v neprospech Dunajskej Stredy. Po ruke Lucasa Lovata za stavu 1:1 mala mať výhodu pokutového kopu. Plynula 60. minúta.



V stredu zasadalo Komisia rozhodcov, ktorá riešila najmä výkon a pochybenia rozhodcu Glovu. „Zásadným problémom výkonu rozhodcu bolo nesprávne posúdenie situácii v 12. minúte neuznaný gól hostí a v 60. minúte nenariadený pokutový kop pre domácich. V obidvoch prípadoch to boli jasné vážne chyby rozhodcu,“ píše sa v stanovisku Komisie rozhodcov.



Komisia rozhodcov aj podrobne popísala, kde spravil Glova chyby. „V 12. minúte nedošlo ku zakázanej hre rukou hráča De Marca a následne gól dosiahnutý jeho spoluhráčom bol regulárny. Rozhodca ho neuznal nesprávne. V 60. minúte pri ruke Lovata nedošlo ku priestupku sotenia od útočníka domácich. Lopta zasiahla hráča hostí do ruky , ktorú mal v neprirodzenej polohe a zväčšoval telo. Jednalo sa o zakázanú hru rukou,“ píše ďalej vo svojej správe a po zasadnutí Komisia rozhodcov.



Tá napokon rozhodla o tresne nášho talentovaného rozhodcu, ktorý na šláger Dunajskej Stredy a Slovana Bratislava nebude chcieť nikdy ani len pomyslieť. „V tomto hodnotení bol výkon rozhodcu neuspokojivý s dvomi dôležitými rozhodcovskými chybami. Trest pre rozhodcu je pozastavenie nominácii na 6 stretnutí. Čiže v tomto ročníku v zostávajúcich dvoch kolách nadstavby aj nasledujúcich zápasoch baráže alebo 3 ligy už rozhodovať nebude. V praxi to znamená, že rozhodovať bude až v nasledujúcom ročníku,“ dodali vo svojom vyhlásení.