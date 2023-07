Trnava - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 1. kola Niké ligy na ihrisku Spartaka Trnava 2:1.

Trnava premárnila prvý polčas, jej nevýrazný výkon potrestal v 36. minúte gólom Kupusovič po prihrávke Soaresa. Tréner domácich Gašparík cez polčas vystriedal štyroch hráčov a po zmene strán hrali jeho zverenci živšie. V 59. minúte sa dočkali vyrovnávajúceho gólu, keď sa na hranici šestnástky otočil Djuričin a strelou k žŕdke prekonal Vozinhu. Oba tímy mali následne šance, no rozhodnutie priniesol až nadstavený čas. Domáci brankár Vantruba podbehol roh Kmeťa a lopta skončila v bráne.

Trnava - Trencin 1. kolo Niké ligy: FC Spartak Trnava - AS Trenčín 1:2 (0:1) Góly: 59. Djuričin - 36. Kupusovič, 90.+6 Vantruba (vl.). Rozhodovali: Smolák – Ferenc, Zemko, ŽK: Kóša - Bariš, Stojsavljevič, 4336 divákov. Trnava: Vantruba - Koštrna, Štetina (46. Kóša), Gorosito, Mikovič - Bukata (46. Bajnovič), Zejlkovič, Štefánik (46. Oseni) - Ofori, Djuričin (77. Ristovski), Daniel (46. Azango) Trenčín: Vozinha - Kmeč, Bondarenko, Stojlavljevič, Kozlovský - Gajdoš, Bariš - Ibrahim (62. Hollý), Dos Santos (69. Gong), Eynel Soares (83. Demitra) - Kupusovič (69. Emeka)

hlasy po zápase:

Ilija Stolica, tréner Trenčína: "Najprv chcem poďakovať ľuďom zo Spartaka a môjmu kolegovi za privítanie na najvyššej možnej úrovni. Je to môj prvý zápas na Slovensku, organizácia na štadióne a všetko okolo bolo veľmi príjemné. Hralo sa v skutočne futbalovej atmosfére, bolo pozitívne byť toho súčasťou. Treba poďakovať a pogratulovať obom tímom k férovej a kvalitnej hre. Môjmu tímu gratulujem k výsledku, hráči ukázali futbalovú odvahu proti kvalitnému protivníkovi. Našou výhodou bolo, že Spartak hrá v pohárovej Európe. Mám skúsenosti zo svojej kariéry, že je veľmi ťažké hrať každý tretí deň súťažný zápas v plnej sviežosti, obzvlášť, keď hráte poháre. Ešte raz vďaka všetkým, pre nás to bol veľmi dobrý štart do sezóny."

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Tento zápas nám absolútne nevyšiel, taký zlý prvý polčas sme ešte doma nemali. Trenčín veľmi dobre kombinoval, my sme boli veľmi pasívni v napádaní, získané lopty sme hneď strácali. Nespoznával som chalanov. Pomohli nám štyri striedania cez prestávku, v druhom polčase už bol zápas otvorený, hralo sa hore-dole, mali sme šance my, aj Trenčín. Mohli sme duel otočiť v náš prospech a zobrať tri body, nakoniec sme si ešte v nadstavenom čase dali vlastný gól, čo bolo vyvrcholenie dnešného zlého zápasu z našej strany."