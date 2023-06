Trnava - Tréner trnavského Spartaku Michal Gašparík okomentoval nešportové správanie gréckeho záložníka Kyriakosa Savvidisa. Savvidis sa vykašlal na posledné 2 zápasy a teraz to má namierené k odvekému rivalovi zo Slovanu Bratislava.

Zo Spartaku priamo do Slovana?

Kyriakos Savvidis to má údajne namierené do bratislavského Slovana, čím by napodobnil kroky bývalých futbalistov Spartaka Lucasa Lovata a Myentyho Abenu. Savvidis sa podľa trénera Gašparíka vykašlal na posledné dva zápasy Spartaka a po triumfe v Slovnaft cupe sa na to jednoducho vys*al. "Na Savvim ma mrzí len jedna vec. A to, že sa vykašlal na mužstvo 2 kolá pred koncom a výhrou v pohári to celé pre neho skončilo. Pred zápasom v Podbrezovej v noci písal, že ochorel. Pred Žilinou si zase deň pred zápasom napriek zákazu nechal vytrhnúť dva zuby s odôvodnením, že veď on si nebude kaziť dovolenku." Povedal kormidelník Spartaka na adresu Savvidisa.

Savvidis v tohtoročnej sezóne nastúpil do 39 zápasov a strelil 4 góly. Na jeho odchod bude Gašparík spomínať s ťažkým srdcom, keďže sa grécky futbalista ani len rozlúčil. "Vtedy nám bolo jasné, že tu už nebude pokračovať. Realizačnému tímu dokonca ani nepodal ruku pri rozlúčke, a to mal u nás vždy otvorené dvere a mal najviac ústupkov spomedzi všetkých hráčov. Len kvôli tomu, že bol urazený, že sme trvali na tom, aby išiel na zápas ako každý iný hráč v mužstve."