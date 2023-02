TRNAVA - Šance trenčianskeho AS na účasť v prvej šestke po prehre 2:3 v Trnave definitívne zhasli.

Kolo pred koncom základnej časti Fortuna ligy je jasné, že na mužstvo spod Matúšovho hradu čaká v nadstavbovej časti súťaže boj o záchranu. Naopak, "červeno-čierni" po víťazstve znížili stratu na bratislavský Slovan, ktorý sa po remíze v Zlatých Moravciach prepadol na druhé miesto tabuľky, na štyri body. V ďalšom kole sa oba tímy stretnú v derby na Tehelnom poli.

„Tri body sú doma, to je najdôležitejšie. Čelo tabuľky je znova otvorenejšie. Škoda minulého týždňa s Ružomberkom, teraz sme sa nachystali na zápas s inou mentalitou, strelili sme dva rýchle góly a to nám pomohlo,“ hodnotil duel obranca Spartaka Filip Twardzik.

Bol to práve on, kto už v tretej minúte otvoril skóre. Z pozície ľavého beka sa ocitol až na päťke a pohotovo po zblokovanom zakončení Taiwa poslal odrazenú loptu do siete. „Minulý týždeň sme mali málo nábehov do šestnástky, teraz sme sa na to chystali, že keď príde šanca, treba ísť do pokutového územia. Vbehol som tam a podarilo sa,“ usmial sa 30-ročný český futbalista.

Po tomto momente musel podstúpiť ošetrovanie ruky. „Ako som dal gól, narazil som do protihráča. Cítil som, že mi v ruke niečo prasklo, nechcem hovoriť vopred o zlomenine, pôjdem ešte na röntgen.“ Twardzik napokon hral do 55. minúty. Tréner Spartaka Michal Gašparík sa za stavu 3:0 rozhodol pred náročným programom (v utorok hrá Spartak pohár v Komárne a v sobotu derby na Tehelnom poli) šetriť opory tímu, spoločne s ním vystriedal aj Štetinu a Bukatu a na trávnik poslal okrem Daniela aj dvoch mladíkov – Ujlakyho s Karhanom.

„Z penalty sa Trenčín dostal späť do hry. Ukázalo sa, že v čase striedania sme ešte nemali zápas úplne pod kontrolou. Škoda, výsledok bol dobrý, chceli sme udržať vzadu nulu. Dva góly si musíme zanalyzovať, ale podstatné sú aj tak tri body,“ dodal Twardzik. „Beriem striedania na seba, presvedčil som aj asistentov, že chcem, aby mladí hráči išli hrať už v 55. minúte a mali väčší časový úsek. Bolo to moje rozhodnutie. Chvalabohu sme vyhrali, je to však poučenie aj pre mňa. Pozerali sme aj na náš ďalší program, v utorok máme v Komárne možno ešte dôležitejší zápas,“ vyjadril sa tréner "andelov" Michal Gašparík.

Trenčínu vstupy do zápasov v jarnej časti nevychádzajú. Aj v dueli s Banskou Bystricou inkasoval dva rýchle góly. Mužstvo nepodržal ani brankár Vozinha, ktorý pri treťom góle spravil kardinálnu chybu, keď podbehol mimo šestnástky dlhý nákop za obranu. Trnavčania však mohli pridať i ďalšie góly, v prvom polčase výrazne dominovali. Napriek tomu hostia v druhom polčase futbalovo vstali a nakoniec duel zdramatizovali. „V druhom polčase sme sa zomkli, nezabalili sme to. Polroka dozadu by sme sa zložili a dostali by sme päťku. Takto výsledok hovorí skôr o vyrovnanom zápase,“ vravel stredopoliar Artur Gajdoš. „Aj proti Zlatým Moravciam sme nehrali zle, ale chýbajú nám výsledky,“ dodal.

Trenčín z posledných siedmich ligových vystúpení získal iba tri body, všetky za remízy. Z ligového víťazstva sa tešil naposledy 15. októbra, keď zdolal Skalicu. „Nehovoril by som o kríze. Hráčov vidím každý deň ako pracujú, ako žijú mimo ihriska. Chýbajú nám výsledky, nedávame góly a bez tých sa vyhrávať nedá,“ uzavrel tréner Marián Zimen.