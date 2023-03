BRATISLAVA – Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar (28) nepomôže svojim spoluhráčom v úvodných zápasoch kvalifikácie ME 2024 kvôli pretrvávajúcim problémom s chrbtom. Futbalista roka 2022 však napokon prišiel na zraz nášho národného výberu a tradične zaujal pozornosť všetkých prítomných luxusným outfitom.

Stopér Interu Miláno obhájil víťazstvo v ankete Futbalista roka. Celkovo sa teší už celkovo zo štyroch prvenstiev. Škriniar si však trofej pre najlepšieho slovenského futbalistu nebol osobne prebrať na slávnostnom galavečere. V Miláne totiž absolvoval vyšetrenia chrbta, ktorý ho už trápi dlhší čas. Kvôli problémom s platničkou dokonca ani nebude môcť nastúpiť v úvodných dvoch zápasoch kvalifikácie ME 2024 proti Luxembursku a ani Bosne a Hercegovine. Hoci Milan Škriniar nezasiahne do kvalifikačných zápasov, tak k tímu trénera Francesca Calzonu sa napokon pripojil v utorok.



V hoteli Delfín v Senci, v prechodnom domove reprezentácie si ho prezreli aj lekári národného tímu Zsolt Fegyveres a Jozef Almási a konzultovali jeho zdravotný stav. Na reprezentačný zraz tradične dorazil vo veľkom štýle a všetky oči boli na ňom. Opäť ukázal, že roky života v meste módy, Miláne na ňom zanechali pozitívny vplyv. Slovenský futbalista je známy, že sa rád oblieka do luxusného oblečenia. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Vytiahol luxusný outfit, ktorým všetkým vyrazil dych. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII