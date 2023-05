Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v sobotnom 9. kole nadstavbovej časti spečatili zisk piateho majstrovského titulu v rade. Zvládli to aj bez najväčšej hviezdy Vladimíra Weissa ml., ktorý nemohol nastúpiť do zápasu pre červenú kartu.

"Belasí" zvíťazili na pôde MFK Dukla Banská Bystrica 2:1. Oba góly strelil Čavrič. Pre Slovanistov je to trinásty titul v ére samostatnosti. Najúspešnejší slovenský klub to v tejto sezóne nemal vôbec jednoduché. Únava z množstva zápasov sa ukázala v záverečnej časti sezóny, no silný kolektív vedený trénerom Vladimírom Weissom st. nakoniec splnil cieľ, ktorý si stanovil.

Pod Urpínom nemohol nastúpiť Weiss junior, ktorý sa v Dunajskej Strede nechal vylúčiť. "Vždy to viac chutí, keď vás niekto potrápi. Dva - tri roky dozadu, čo si pamätám, tak už päť alebo šesť kôl pred koncom ligy sme boli majstri. Minulý rok to bol pocit, ako keby oslavy boli nasilu, takže teraz nás to veľmi teší, pretože sme strácali na Dunajskú Stredu šesť bodov a doma v zápase proti nej tridsať minút pred koncom virtuálne deväť. Ukázala sa však sila nášho kolektívu," uviedol po zápase Weiss ml.

Po zápase nečakal ani sekundu a z tribúny si to kapitán bratislavského celku namieril na hraciu plochu, kde sa začali majstrovské oslavy. Najprv mu poriadne prekvapenie vystrojili Juraj Kucka a Tigran Barseghjan a následne pri radosti s fanúšikmi ukázal na zápästí poriadny klenot. VIAC SI POZRITE TU!