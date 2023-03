BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava si to dnes večer na Tehelnom poli neúspešne „rozdali“ o postup do štvrťfinále Konferenčnej ligy proti FC Bazilej, pretože súperovi podľahli na penalty 2:3. Na vypredaný štadión si našli cestu viaceré známe slovenské osobnosti a celebrity.

Bratislava zažila vo štvrtok večer futbalový sviatok. Slovan Bratislava sa v osemfinále Konferenčnej ligy stretol v odvetnom zápase so švajčiarskym tímom FC Bazilej. Tento prestížny duel pritiahol na Tehelné pole vyše 22-tisíc divákov a štadión bol beznádejne vypredaný. Práve fanúšikovia „belasých“ vytvorili doslova pekelnú atmosféru a výrazne hnali svojich miláčikov za historickým postupom do štvrťfinále. Napokon to však nestačilo a Slovan prehral po pokutových kopov 2:3 a so súťažou sa musí rozlúčiť.



Nielen tribúny boli zaplnené do posledného miesta, ale vo švíkoch praskala nevídane aj VIP časť štadióna. Do luxusných priestorov Tehelného pola zavítalo množstvo známych osobností zo sveta športu či šoubiznisu. Pred zápasom sme načapali napríklad generálneho riaditeľa Slovana Ivana Kmotríka mladšieho, ale aj jeho otca, majiteľa klubu Kmotríka staršieho. Všetkých hercov, politikov či športovcov však napokon dokonale zatienila poslankyňa Sme Rodina Romana Tabák. Všetky oči boli na nej. Veď, posúďte sami.