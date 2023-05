Prišiel s jasným cieľom a ten aj splnil. Angažmán Františka Straku na lavičke AS Trenčín trval len dovtedy, kým sa mužstvo nezachránilo vo Fortuna lige. Trvalo to necelé dva mesiace a pod hradom Matúša Čáka s ním už nepočítajú.

Keď prišiel do Trenčína, tak mužstvo nevyhralo viac ako 5 mesiacov, bolo predposledné a hrozila mu baráž o zotrvanie vo Fortuna lige. Záchranárska misia sa Strakovi vydarila. Po nej si dal s mužstvom sľúbený „tataráčik“, pobalil sa a odišiel. Klub však dôvod nevysvetlil. „Pre AS Trenčín je cťou, že taký skúsený odborník sa zaradil k úspešným kormidelníkom v histórii nášho klubu. V budúcom ročníku na lavičke prvého tímu však nebude pokračovať. Ďakujeme pán tréner a prajeme veľa úspechov v ďalších trénerských misiách,“ znie oficiálne stanovisko AS.

„Rešpektujem to a idem inou cestou. Najdôležitejšia vec sa podarila, ťažká misia bola splnená. Som za to veľmi rád a zároveň vďačný za možnosť vrátiť sa na lavičku. Čakal som na ňu dlho a ukázal som, že Franta Straka má kvalitu,“ povedal pre iSPort.cz Straka.

Už pod oznámením o ukončení spolupráce so Strakom začali fanúšikovia hromžiť, že mu mohli ešte dať šancu. Našli sa aj takí, ktorí spomenuli, že zas príde tréner, ktorému budú môcť diktovať zostavu. „Nebol absolútne žiadny dôvod nepokračovať. Možno ten, že končí 12 až 15 hráčov a tréner, ako som ja, je veľmi dominantný. Táto moja dominancia im asi nesedela. Chcel by som mať takisto právo povedať, ktorí hráči prídu a neprídu. V tomto bol zrejme menší problém. Ale ja sa nebudem meniť. Aj v slovenských médiách sa riešilo, akú má vlastne úlohu tréner v tíme. Pravdepodobne bude musieť po mne prísť niekto, kto si do toho nechá kecať, a to nie je môj prípad. Nenechám sa ovplyvňovať, kto má hrať a kto nie,“ naznačil pomery v trenčianskom klube Straka.