Ženy sa čoraz častejšie presadzujú vo futbale. Nielen ako hráčka, ale aj ako rozhodkyne. Tento trend neobchádza ani Slovensko. Medzi ženy s píšťalkou alebo so zástavkou v ruke sa zaradila aj Linda Žuffová, ktorá sa stáva ozdobou slovenských trávnikov.

Stať sa rozhodkyňou bol jej sen. Ako futbalistka si prešla Liptovským Mikulášom a momentálne derie trávniky za Spartak Trnava. Futbalu sa teda rozumie a tak prechod do rozhodcovského dresu nemusel byť náročný. Zatiaľ "píska" len nižšie ligy a má licenciu na amatérske súťaže. K rozhodcovstvu je priviedol brat, s ktorým sa spoločne vo futbale ťahajú. "Občas mávam pred zápasmi jemný stres a trému. Predsa len, žena medzi toľkými chlapmi. Nemôžem sa však báť dvíhať zástavku. Je to moja práca a preto som tam," povedala pred pár mesiacmi pre MY Liptov Linda Žuffová. Cieľavedomá rozhodkyňa bola pripravená na to, že si počas zápasov čo to vypočuje. Nájdu sa však aj takí hráči, ktorí si od nej vypýtajú kontakt. Nie je sa čomu čudovať. Linda je naozaj ozdobou trávnikov, presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII.