BRATISLAVA - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava po krátkom tréningovom kempe v Šamoríne už zarezávajú pred novou sezónou na sústredení v rakúskom Windischgarstene. V rozprávkovom prostredí dostávajú zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho (58) poriadne do tela. Vedia sa pritom aj poriadne šteklivo odviazať.

Slovenský majster vycestoval na prípravu do Rakúska, kde sa stretne so slovinským klubom Olimpija Ľubľana a rumunským FC Universitatea Kluž. „Belasí“ si rozložili tréningový stan v Hornom Rakúsku, v dedinke Windischgarsten. Dôverne to tam poznajú, pretože tam sa tam pripravovali aj minulý rok.



S tímom vycestovali na predsezónne sústredenie aj nové posily César Blackman, Kyriakos Savvidis, ale najmä Kevin Wimmer. Od rakúskeho obrancu, ktorý má bohaté skúsenosti z anglickej Premier League či nemeckej Bundesligy si v klube nášho ligového majstra veľa sľubujú. „Belasých“ čaká už o necelé tri týždne úvodný zápas 1. predkola Ligy majstrov proti luxemburskému majstrovi Swift Hesper. Aj preto trénerský tím vedený Vladimírom Weissom pripravil tréningové jednotky tak, aby boli hráči Slovana čo najlepšie pripravení.



Momentálne absolvujú až trojfázové tréningy a treba povedať, že dostávajú poriadne do tela. Futbalisti nášho majstra však ukázali, že si tvrdú drinu vedia užívať aj s úsmevom.

Svedčí o tom jašenie sa v ľadových kadiach po tréningu, v ktorých Slovanisti predviedli vyšportované telá. Stredobodom pozornosti bol kapitán Vladko Weiss mladší, ktorý neváhal, vyzliekol si tričko a ukázal, čo pod ním skrýva. Pridali sa k nemu aj ďalší a dámske publikum si zaručene príde na svoje. Viac uvidíte v galérii