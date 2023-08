DUNAJSKÁ STREDA - Napriek tomu, že futbalisti Dunajskej Stredy v druhom kole Niké ligy zvíťazili nad Košicami hladko 5:2, po stretnutí sa viac ako o víťazstve DAC hovorilo o transparente domácich fanúšikov. Ten vyvolal zbytočné národné kontroverzie medzi Slovákmi a Maďarmi.

Fanúšikovia si už zvykli, že duely DAC so Slovanom či Trnavou sú vybičované a na tribúnach panuje dusná atmosféra. Do najvyššej súťaže sa po ôsmich rokoch vrátili Košice, ktoré hneď v druhom kole zavítali práve na Žitný ostrov. Hráči východniarskeho tímu museli ostať pred duelom prekvapení, keď pri nástupe na trávnik zbadali transparent domáceho jadra. Na ňom bola postavička Barta Simpsona, ktorý so sprejom v ruke preškrtol slovenský názov Košíc, pričom nad ním sa nachádzalo maďarské pomenovanie nášho druhého najväčšieho mesta Kassa. To už, samozrejme, preškrtnuté nebolo. Kolorit celého dotvárali dymovnice v maďarských farbách.

Národnostné vášne na zápasoch DAC s rivalmi vzplanuli už neraz a v mnohých prípadoch si fanúšikovské tábory oboch skupín nemajú čo vyčítať. Z prostredia klubu sme sa dozvedeli, že národnostný či politický podtón v použití historického názvu Košíc nevidia. Vraj to malo podčiarknuť dlhoročnú absenciu Košičanov v najvyššej súťaži. Chceli ich privítať, ako sa patrí a spomínaný transparent považujú ako súčasť hry. Majiteľ klubu Oszkár Világi sa zatiaľ k transparentu vyjadrovať nechce, hoci sa na konci minulej sezóny sťažoval na rasizmus slovenských fanúšikov. „Neexistuje taký zápas, keď hrá DAC, aby sa nenadávalo na Maďarov. Existuje celý repertoár sloganov, najznámejší: ‘Bi a bi Maďara do hlavy.’ Dnes už znie na všetkých štadiónoch, keďže Slovenský futbalový zväz, ktorý inak hlása boj proti rasizmu a reprezentanti sa na znak toho klaňali pred zápasmi, tieto prejavy nekvalifikuje ako rasizmus, ale ako slovenský folklór,“ poznamenal mecenáš klubu pre hnonline.sk v máji.

Aj za toto „vyplakávanie“ proti Košiciam však môže dunajskostredský klub očakávať, že si na ňom zgustne disciplinárna komisia SFZ. Nie je pritom rozhodujúce, či sa tento transparent objaví v zápise o stretnutí, keďže už obletel svet. „Určite za to bude pokuta, no v akej výške, to netuším. Počkáme si, čo bude v zápise o stretnutí,“ poznamenal šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák.