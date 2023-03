Úvodné kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul zakončil duel medzi Banskou Bystricou a lídrom z Dunajskej Stredy. Spočiatku jednostranné dianie na ihrisku sa v druhom polčase zmenilo na poriadnu drámu.

Dunajská Streda prišla na stredné Slovensko potvrdiť úlohu favorita a po zaváhaní Slovana mohla navýšiť náskok na čele tabuľky už na štyri body. Futbalistom zo Žitného ostrova sa to po víťazstve 3:2 aj podarilo.

Vedúci celok súťaže vstúpil do zápasu výborne. Hostia sa dostali v 35. minúte už do trojgólového vedenia po hetriku Krstoviča. Nič nenasvedčovalo tomu, že Banská Bystrica sa ešte vráti do zápasu.

Do druhého polčasu však nastúpili domáci ako vymenení. V 60. minúte znížil na rozdiel dvoch gólov Polievka. Dukla aj naďalej diktovala tempo hry, Dunajskú Stredu držala pod tlakom, čo vyústilo do veľmi spornej situácie v 71. minúte. Po centri od Káčeríka zakončoval opäť Polievka a z opakovaných záberov bolo evidentné, že jeho strela skončila na ruke jedného z obrancov DAC. Hlavný arbiter Martin Dohál niekoľko minút komunikoval s videorozhodcom, no nakoniec usúdil, že celú situáciu nie je potrebné ani skontrolovať cez VAR.

Ani tento moment Banskobystričanov nezlomil. Odmenou za aktívnu hru im bol kontaktný gól na 2:3 z kopačky Franka v 84. minúte. Nováčik súťaže cítil, že zo zápasu môže vydolovať aspoň bod, čo sa takmer podarilo v nadstavenom čase. Do pokutového územia priletel nákop z pravej strany, od Ľuptáka sa odrazila lopta k Frankovi a ten pohotovým zakončením dostal loptu za chrbát bezmocného Petráša.

Rozhodca však krátko pred strelou fúkol do píšťalky. Podľa Dohála smerovala k Frankovi lopta od ruky Ľuptáka. Podľa opakovaných záberov je však jasne vidieť, že prudkú nahrávku do šestnástky hostí najprv tečoval hráč Dunajskej Stredy, tá následne smerovala od Ľuptákovej hlavy do jeho ramena a tak sa dostala k pripravenému Frankovi. Aj napriek protestom Dohál už svoj verdikt nezmenil, čím rozhneval domáceho trénera Michala Ščasného aj jeho zverencov.

„Dnes sme videli popravu v priamom prenose, lebo toto, čo si dovolil rozhodca, či sa tomu dá povedať rozhodca, je neskutočné. Ešte beriem tú penaltu, že to si môžu vysvetliť ako chcú, že ju neodpískal. Ale čistý gól nám neuzná? To všetci videli, že ani ruka nebola. Je tu VAR… nechápem situácie, ktoré sú. Dobre, urobili sme v prvom polčase chyby, ale v druhom polčase sa chalani dostali do zápasu, ale čo s nami urobil on, to je vrchol. To som ešte v živote nezažil a myslím, že na prvoligovej scéne to už asi ani nezažijeme," hromžil Ščasný.

Pridal sa k nemu aj kapitán Dukly Róbert Polievka: „Dali sme tri regulárne góly, malo to skončiť 3:3, a bolo by vybavené. Máme VAR v lige a… ja neviem. Ak tam bola ruka, tak okej, ale nechám tú situáciu dohrať a VAR to potom môže zrušiť. Mohli sme dokázať senzáciu, ale nemáme sa za čo hanbiť."

