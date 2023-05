Futbalisti Spartaka Trnava v pondelok (1.5) obhájili víťazstvo v slovenskom pohári. Na domácom štadióne zdolali Slovan Bratislava po skvelom obrate 3:1.

"Belasí" vyhrávali od 57. minúty, keď sa presadil Green. Zdalo sa, že skúsené mužstvo Vladimíra Weissa st. si už vedenie postráži. Trnava sa však nevzdala a odmenou jej bolo vyrovnanie v 86. minúte z kopačky Taiwa. "Bílí andelé" zabrali aj v následnom predĺžení, kde predčili Slovanistov a góly Paura a Twardzika znamenali, že Trnavčania mohli začať oslavovať druhý triumf v Slovenskom pohári v rade.

Pochopiteľne, emócie v oboch táboroch boli odlišné. Kormidelník Slovana si ani neprevzal medailu. "Po pre nás trpkej prehre musím Trnave zagratulovať k víťazstvu. Päť minút pred koncom sme mali pohár vo svojich rukách. Bohužiaľ, futbal sa hrá na 90 minút," hovoril sklamaný Weiss. Kouč úradujúceho slovenského majstra skritizoval hráčov, ktorých poslal z lavičky: "Nemal som šťastnú ruku pri striedaniach. Mal som na lavičke to, čo som mal. Tí hráči nepriniesli zmenu na posledných 5-6 minút, keď bolo treba vyhrať každý súboj a biť sa," dodal.

Úplne inak a predovšetkým oveľa lepšie sa cítil tréner Trnavy Michal Gašparík. Po záverečnom hvizde sa neudržal a na lavičke spustil vodopád sĺz šťastia. "Je to tak, ako sme si všetci vysnívali. Fantastické finále, obidve mužstvá mali šance, bolo to s happyendom pre nás. Som z toho šťastný. Toto finále bolo ťažšie ako prvé, pretože sme mali v hlave, že nám to chce Slovan vrátiť," uviedol šťastnejší tréner. Takýto triumf treba poriadne osláviť: "Dnes je doba táka, že sa každý fotí, no dúfam, že už sú všetci v kabíne a že sa začne aj piť. Budeme oslavovať, lebo sa to patrí," uviedol na záver. VIAC SI POZRITE TU!