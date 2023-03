Futbalisti Slovana Bratislava končia v pohárovej Európe. „Belasí“ vypadli v osemfinálovej odvete Konferenčnej ligy proti FC Bazilej 2:3 až po penaltovom rozstrele. Po záverečnom hvizde rozhodcu zavládlo na Tehelnom obrovské sklamanie a na hráčov slovenského tímu sa pozeralo len veľmi ťažko.

Hráči Slovana Bratislava vo štvrtkovej osemfinálovej odvete Konferenčnej ligy podľahli na Tehelnom poli švajčiarskemu FC Bazilej po rozstrele z 11 m 1:4. Zápas sa po riadnom hracom čase a po predĺžení skončil nerozhodne 2:2. Rovnako 2:2 sa skončil aj prvý duel vo Švajčiarsku. Skóre duelu otvoril v 10. minúte Malik Abubakari, o sedem minút neskôr stanovil polčasový stav na 2:0 Juraj Kucka.



Po prestávke znížil na 2:1 Riccardo Calafiori, v nadstavenom čase šokujúco poslal duel do predĺženia Zeki Amdouni. V rozstrele sa hostia presadili štyrikrát, za Slovan premenil svoj pokus iba Lucas Lovat. „Belasí“ sa mohli dostať do štvrťfinále, no nestalo sa. Na Tehelnom poli zavládol obrovský smútok a zúfalstvo. Hráči Slovana sa doslova zložili a vynorili sa im aj slzy. Ťažký pohľad bol aj na zdrveného trénera Weissa a generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho. VIAC UVIDÍTE V GALÉRII