Po tom, čo sa bratia Mário (19) a Leo (17) Sauerovci objavili v záverečnej nominácii slovenskej reprezentácie na MS do 20 rokov v Argentíne, otec Július a mama Gabriela ani na moment nezaváhali a ihneď si rezervovali letenky do juhoamerickej krajiny. Svojich dvoch talentovaných synov tak majú v týchto dňoch pod dohľadom priamo v dejisku šampionátu.

U Sauerovcov doma je futbal už niekoľko rokov témou číslo jeden. Starší Mário, rovnako ako o dva roky mladší Leo, majú pred sebou svetlú budúcnosť, v čom ich neobmedzene podporujú najmä ich rodičia.

Aj z toho dôvodu sa mama Gabriela a otec Július rozhodli, že ich osobne podporia priamo v dejisku tohtoročných MS do 20 rokov v argentínskom San Juan. „Sme futbaloví fanatici a vidieť synov hrať na svetovom šampionáte sme si nemohli nechať ujsť. Síce sme s nimi počas turnaja len v minimálnom kontakte, prehodíme spolu pár slov akurát po jednotlivých zápasoch, je to pre nás obrovský zážitok,“ skonštatoval pre Šport24.sk otec našich talentovaných reprezentantov.

Sauerovcom robia v ďalekej Argentíne spoločnosť otec obrancu Samuela Kopáska a rodičia zadáka Timoteja Jambora. Zaujímavosťou je, že práve Jambor senior strelil pred 20 rokmi jediný gól Púchova pri senzačnej remíze s Barcelonou (1:1) v prvom zápase 1. kola pohára UEFA. „Vytvorili sme dobrú partiu, pričom o nejakej nude nemôže byť ani reč. Máme za sebou už aj niekoľko výletov, spoločných obedov a večerí, zatiaľ sa nám tu naozaj páči. Veľmi nás zaujala najmä návšteva viníc v Mendoze, odkiaľ pochádzajú svetoznáme argentínske vína,“ pokračoval Sauer.

Hoci slovenskí mladíci postúpili do osemfinále turnaja s odretými ušami, otec bratského dua v našej reprezentácii verí, že Kolumbiu Slováci potrápia (zápas sa hrá dnes o 19.30 nášho času, pozn. red.) a dokonca, že postúpia ďalej. „Čo by som to bol za fanúšika, keby som tomu neveril. Nehovorím, že to chlapci zvládnu v riadnom hracom čase, ale som presvedčený, že pôjdu ďalej. Tým pádom by sme si aj my s manželkou predĺžili v Argentíne pobyt,“ dodal s úsmevom Július Sauer.

Stravujú sa za drobné

Najdrahšou položkou pre rodičov bratov Sauerovcov pri výletu do Argentíny boli letenky. „Spiatočná nás vyšla na 850 eur. Ubytovanie tu nie je vôbec drahé, kvalitný hotel pre dvoch na jednu noc nás vyšiel v prepočte na 50 eur. To isté platí o jedle. Do prasknutia sa úplne v pohode najete za sedem-osem eur, čo sú fakt drobné,“ prezradil otec slovenských reprezentantov.