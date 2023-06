NEAPOL – Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka (28) si v nedeľu užil veľkolepé majstrovské oslavy ligového titulu s SSC Neapol. Na obrovskej párty nechýbala ani jeho krásna priateľka Kristína Šulová. Bývalý misska sa za posledné obdobie viditeľne zmenila.

Celý Neapol bol v nedeľu hore nohami. Futbalisti SSC sa rozlúčili so sezónou víťazne na domácom trávniku, keď nad Sampdoriou Janov vyhrali 2:0. Neapolčania sa tešia zo zisku prvého titulu v Serii A od čias Maradonu. Po záverečnom hvizde rozhodcu vypukli obrovské majstrovské oslavy. Plnými dúškami si ich vychutnával aj náš reprezentant Stanislav Lobotka.



Hviezdny stredopoliar mohol emotívne chvíle na štadióne Diega Armanda Maradonu zdieľať nielen so svojimi spoluhráčmi a fanúšikmi, ale aj s najbližšími. Veľkolepé majstrovské oslavy Neapolčanov si prišli s Lobotkom vychutnať jeho rodičia, sestra Andrea a taktiež krásna priateľka Kristína Šulová. Práve atraktívna modelka pútala obrovskú pozornosť. Za posledné mesiace sa totiž výrazne zmenila a mnohí by ju ani nespoznali. Treba však uznať, že jej to zároveň mimoriadne pristane. Viac sa dozviete v galérii