BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase skupinovej fázy Konferenčnej ligy nad faerským trpaslíkom Kí Klaksvík 2:1. Na tento duel bolo zvedavých tradične viacero osobností, ktoré si to namierili do VIP. Po rokoch prišiel podporiť „belasých“ bývalý slovenský reprezentant a takisto hráč Slovana Marián Had, ktorému robila spoločnosť manželka Lucia.