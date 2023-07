BRATISLAVA – Ubehli už dva roky, odkedy sa generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík mladší rozišiel so sexi Lenkou Petrovičovou. Bývalá finalistka Miss Slovensko 2012 je stále slobodná a život si užíva plnými dúškami. Najnovšie vyrazila na Ibizu, kde nebola núdza o horúce momenty. Postarala sa o ne svojou dokonalou figúrou.

Kmotrík tvoril s Petrovičovou pár takmer tri roky. V júli 2021 si s modelkou však dali definitívne zbohom, pretože ich vzťah krachol. Kým generálny riaditeľ Slovana si už medzičasom našiel novú priateľku, takisto modelku Luciu Kačurovú, tak jeho atraktívna ex je odvtedy pravdepodobne sama. Svedčí o tom aspoň jej aktivita na sociálnych sieťach, kde sa prezentuje výhradne sama a nepredstavila tam žiadneho nového chlapa.



Niekdajšia finalista Miss Slovensko si o to viac užíva sebaprezentáciu na Instagrame. Pravidelne zverejňuje šteklivé zábery svojich sexi kriviek. Do pozornosti pritom dáva najmä svoje prsia. Takisto po posledných fotografiách s jej výstrihom museli byť Petrovičovej nápadníci vo veľkom vytržení. Bývalá finalistka Miss Slovensko 2012 sa totiž vybrala na dovolenku na španielsky ostrov Ibiza, kde to poriadne roztočila a sériou nahotín jej nápadníci musia šalieť. Viac sa dozviete TU