BRATISLAVA - Poriadna búrka vo štvrtok nezaskočila len bežných Bratislavčanov a cestné komunikácie, ktoré boli dlhé hodiny zaliate a neprejazdné. Prívalový dážď sa vybúril aj na našom najmodernejšom štadióne, keď voda zaliala Tehelné pole. Vedenie Slovana sa však vzniknutej situácie nezľaklo.

Niekoľkohodinový lejak vo štvrtok doslova zalial niektoré časti Bratislavy a prívalový dážď zanechal spúšť aj na Tehelnom poli. Jeden z najmodernejších stánkov v Európe nezvládol také množstvo vody a šokujúce zábery na sociálnych sieťach odhalil fanúšikom aj šéf slovenského majstra Ivan Kmotrík ml. Lavičky pri trávniku sa doslova zmenili na bazén a v danej chvíli by ste si na nich namiesto posedenia mohli zaplávať ako ryba vo vode.

Kmotrík ml. však nad nepríjemnou situáciou nezalamoval rukami a namiesto toho sa rovno pustil do práce s ďalšími zamestnancami klubu, keď ruku k dielu priložil aj legendárny útočník Róbert Vittek. Voda sa totiž dostala aj do útrob štadióna prakticky až do šatní a do VIP priestorov. Napriek tomu, že na Tehelnom poli nechýbali hasiči, ktorí vodu odčerpávali, Kmotrík si vyhrnul ruky a vzniknutú spúšť dával do poriadku s rovnakým oduševnením, ako keď počas zápasov netrpezlivo sleduje svoj klub z tribúny.

Všetci prítomní vodu odhŕňali, aby narobila v interiéri štadióna čo najmenšie škody. „Veľký pán. Robíme tam event a vy sám tam prídete pomáhať, tomuto sa hovorí verný svojmu klubu a svojmu domovu,“ pochválil Kmotríka na sociálnych sieťach jeden z užívateľov. „Spolu sme Slovan, aj mimo sezóny. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí ochotne pomáhali pri záchrane nášho milovaného Tehelného pola počas prívalových dažďov. Ešte raz, ďakujem,“ napísal neskôr šéf belasých na Instagrame. FOTO zo zaplaveného Tehelného poľa nájdete TU!