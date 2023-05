Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou mimoriadne náročnú sezónu, ktorá bola pre nich plná vzostupov a pádov. „Belasí“ v nej získať ligový titul a dostali sa až do osemfinále Konferenčnej ligy. Posvietili sme preto na to, koľko dokázali zverenci trénera Vladimíra Weissa (58) v tomto ročníku zarobiť.

O tom, že futbalisti Slovana Bratislava odohrali mimoriadne náročnú sezónu nemôže pochybovať vôbec nikto. Družina trénera Vladimíra Weissa staršieho absolvovala v sezóne 2022/2023 dokopy v európskych pohároch, Fortuna lige a Slovnaft Cupe až 57 zápasov. Minulý ročník bol pre „belasých“ plný vzostupov a pádov, no vo finále sa môžu opäť pýšiť ziskom majstrovského titulu a historickým postupom do osemfinále Európskej Konferenčnej ligy. Okrem veľkej prestíže môže tešiť Slovanistov aj fakt, že si na seba dokázali zarobiť.



Pri pohľade na to, koľko peňazí sa vrátilo do klubovej kasy musí žiariť šťastím aj majiteľ Ivan Kmotrík starší. Slovan zinkasoval najviac peňazí za účinkovanie v európskych pohároch. Ťažké milióny dokázali získať aj na vstupnom. Návštevnosť sa totiž za posledné roky rapídne zvýšila. Hráči majstrovského Slovana sa môžu tešiť z mastných šekov aj vďaka zisku ligového titulu a druhého miesta v Slovnaft Cupe. Posvietili sme si podrbne na to, koľko vlastne zarobil v minulej sezóne. Z tej obrovskej sumy padnete na zadok. VIAC sa dozviete v galérii!