Krátko po tom, čo „vytáčal“ jednej zo súkromných televízii rekordné čísla sledovanosti, vrhol sa na futbal. Legendárny Vilo Habo (49) je už niekoľko rokov pravá ruka trénera Karola Brezíka (64), ktorý v ostatných troch sezónach vedie futbalistov TJ Rovinka.

Rodák z Jablonca neďaleko Trnavy sa pred ôsmimi rokmi zviditeľnil v televíznej šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, kde len ťažko zakryl svoj temperament.

Zakaždým si to „odniesol“ jeho syn Dávid, ktorý sa v priebehu účinkovania v spomínanej relácii priznal, že poriadny krik a cepovanie zo strany otca k svojmu kuchárskemu výkonu potrebuje. Popularita Habovcov razom stúpla do závratných výšok. „Ešte aj dnes ma ľudia spoznávajú a chcú sa so mnou fotiť. Je to príjemné a na rovinu musím povedať, že jojkárska šou mi v živote veľmi pomohla,“ skonštatoval pre Šport24.sk Vilo Habo.

Skúsenému kuchárovi sa krátko po šou ozval so zaujímavou ponukou jeho sused z Hamuliakova, ktorým nie je nik iný ako bývalý československý reprezentant a dnes futbalový tréner Karol Brezík. „Oslovil ma, či by som mu nešiel robiť tímového manažéra, resp. vedúce mužstva do Dunajskej Lužnej, kde v tom čase trénoval. Neváhal som, a tak to už to spolu ťaháme šiestu sezónu,“ ozrejmil Habo, ktorý momentálne v Rovinke zastáva taktiež funkciu asistenta trénera pri žiackom tíme.

Jeho pozícia pri seniorskom mužstve spočíva v tom, že sa stará o pohodlie hráčov a z času na čas im aj navarí. „Naposledy som im ukuchtil maďarský guláš z diviny s knedľou, ale z môjho jedálnička im doteraz zrejme najviac chutila sviečková. A ako prežívam ich zápasy? Spočiatku to bolo mimoriadne emotívne, párkrát som na rozhodcu poriadne zhúkol, za čo som ako člen realizačného tímu dostal nedávno aj žltú kartu. V poslednom čase ma krotí tréner Brezík, a tak tie emócie už radšej dusím v sebe,“ dodal Vilo Habo, ktorý je v súčasnosti zamestnaný na plný úväzok ako kuchár pre materské školy.

Loptu už nosí len pod tričkom

Vilo Habo sa v minulosti venoval futbalu aj aktívne, pričom hrával na poste útočníka. „To bol už dávno, no futbal som miloval. Mal som viacero vzorov, napríklad Maradonu, Kempesa či Beckenabuera. Dnes ma však už neposlúchajú kolená, a tak loptu nosím výlučne pod tričkom,“ povedala s úsmevom od ucha k uchu niekdajšia hviezda kuchárskej šou.