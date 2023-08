BANSKÁ BYSTRICA – Legendárny slovenský futbalista Marek Hamšík dnes dopoludnia nečakane skončil na policajnej stanici. Prišiel totiž vypovedať kvôli trestnému oznámeniu, ktoré na neho podala jeho bývalá spoločníčka zo zábavného parku Bounce Parku v Banskej Bystrici.

Podľa informácií televízie Markíza obviňuje nášho legendárneho futbalistu jeho bývalá spoločníčka z toho, že ju nezákonným spôsobom obral o polovicu Bounce Parku v Banskej Bystrici, ktorý spolu založili a aj postavili. „On (Hamšík) to vidí úplne inak. Hovorí, že táto pani mu dlhovala nejaké peniaze a nechcela mu ich zaplatiť. On jej tento dlh odpočítal z podielu. Polícia zatiaľ nechce prípad komentovať. Je to aj preto, že to je v úplnom začiatku. Vyšetrovatelia zatiaľ iba vypočúvajú ľudí,“ zaznelo v reportáži Markízy.



Hamšík naopak tvrdí, že ide o pomstu, lebo je voči nej vedené iné trestné stíhanie zo sprenevery v súvislosti práve so športovým komplexom Bounce Park. Tak či onak, „Marekiaro“ prišiel dnes pred 10:00 vypovedať aj v sprievode svojej advokátky. Typický široký úsmev na jeho perách by ste hľadali márne. Viac sa dozviete TU