SENEC - Futbal a móda ide dokopy! Potvrdili to aj naše hviezdy zo zelených trávnikov, ktoré sa v pondelok podelili o ceny v ankete Futbalista roka 2022. Ako to už býva, spomedzi hráčov už tradične najviac svietil Marek Hamšík (35).

Hamšík v minulosti ovládol anketu šesťkrát a tentoraz bol spokojný aj s tretím miestom. „Je to úžasné. Veľmi si to vážim a som na to aj patrične hrdý,“ povedal. Bývalý kapitán reprezentácie mal vždy slabosť pre módu a na podobné akcie sa vedel elegantne nahodiť, čo potvrdil aj tentoraz.

Momentálne hráč tureckého Trabzonsporu prišiel v bordovom obleku, v ktorom svietil najviac spomedzi prítomných. Zahanbiť sa však nedali ani jeho kolegovia, no Hamšík opäť raz predviedol, že v móde mu extravagancia nie je cudzia. FOTO nájdete TU!