BANSKÁ BYSTRICA – Bolo to pre nich náročné. Sestra našej futbalovej ikony Marka Hamšíka strávila na rodnom Slovensku so svojimi synmi takmer mesiac a užila si ho skutočne plnými dúškami. Nadišiel však čas, aby Michaela Gargano odletela naspäť do Uruguaja za manželom. Lúčenie s rodinou bolo veľmi emotívne a slzy do očí sa budú tlačiť aj vám.