BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava si to vo štvrtok večer na Tehelnom poli neúspešne rozdali o postup do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy proti Bazileju. Švajčiarskemu celku podľahli 2:3 po penaltovej dráme a s pohárovou Európou sa rozlúčili. Výborný zápas si na Tehelnom poli pozrelo viacero celebrít zo športového, kultúrneho a politického života. Nechýbal ani herec a zabávač Štefan Skrúcaný (62).

Tehelné pole zažilo vo štvrtok futbalový sviatok s nešťastným koncom pre slovenského majstra, ktorý mal postup na dosah ruky. Slovan napokon podľahol Bazileju 2:3 po penaltách a radosť vystriedali slzy. Beznádejne vypredané stretnutie si nenechal ujsť ani známy herec Štefan Skrúcaný, ktorý prišiel na štadión v spoločnosti Jozefa Oklamčáka.

„Keďže bolo vypredané, tak bola skvelá atmosféra a presne pre toto sa robí futbal. Bol to skvelý zápas, ako keď na PlayStatione zapnete na vyššie obrátky. V prvom polčase sa všetko darilo a priznám sa, že keď bolo 2:0, začal som byť nervózny, aby sa nepodľahlo eufórii. Aj druhý polčas bol v poriadku, ale je to o psychike. Slovan mal na to, aby vyhral, chýbalo pár sekúnd. Bola to proste športová smola. V predĺžení to už bolo trápenie a pri jedenástkach bolo jasné, kto je na tom lepšie. Bol to jeden z najlepších zápasov za posledné obdobie a určite najlepší zápas Slovana, aký som videl,“ zhodnotil stretnutie Skrúcaný pre Šport24.sk.

Aj jeho mrzelo nešťastné vyrovnanie v samom závere, po ktorom zápas dospel do predĺženia, no brankára Adriána Chovana neobviňoval. „Treba vstať a ísť ďalej. Človek má v živote lepšie aj horšie okamihy, sám viem, o čom hovorím. Brankári to majú ťažké, lebo sa stane jedna náhoda, ktorá sa hráčom v poli stane desaťkrát za zápas. Keď sa to však udeje gólmanovi, tak je pozornosť len na ňom," poznamenal. Populárny herec a zabávač vyzdvihol elektrizujúcu atmosféru a slušné povzbudzovanie. Vo VIP priestoroch stihol prehodiť niekoľko slov s kamarátmi. „Stretol som pár priateľov, ktorí nie sú veľmi mediálne známi. Futbal je aj spoločenská udalosť a mnohí prídu pookriať, aj keď nie sú veľkí fanúšikovia, ale užijú si výbornú atmosféru, ktorá bola elektrizujúca," dodal Skrúcaný.